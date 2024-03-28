Четверг, 28 Марта 2024 17:08

АрмИнфо. Арцах после азербайджанской оккупации, потеряв сразу 40 позиций, пополнил ряды несвободных государств в докладе правозащитной организации Freedom House "Свобода в мире" за 2024 год

"В нашем докладе "Свобода в мире" за 2024 год Нагорный Карабах признан несвободным. Территория пережила самый резкий спад за год, потеряв 40 пунктов из-за блокады и военного наступления азербайджанского режима", - говорится в сообщении организации в микроблоге в Твиттер (Х).

При этом в развернутой информации уже на сайте Организации подчеркивается, что статус Нагорного Карабаха снизился с "Частично свободного" до "Несвободного" из-за азербайджанской блокады и военного наступления, кульминацией которого стал роспуск местных политических, правовых и гражданских институтов и выезд почти всего гражданского населения.

Напоминается, что в докладе "Свобода в мире" оценивается уровень политических прав и гражданских свобод в данном географическом регионе, независимо от того, затрагиваются ли они государством, негосударственными субъектами или иностранными державами.

"Спорные или оккупированные территории иногда оцениваются отдельно, если они соответствуют определенным критериям, включая границы, которые достаточно стабильны, чтобы можно было проводить сравнения из года в год", - добавили в Freedom House.

В Организации обратили внимание, что Республика Нагорный Карабах, которая также называла себя Республикой Арцах, получила фактическую независимость от Азербайджана после соглашения о прекращении огня 1994 года, положившего конец примерно двухлетней открытой войне, хотя ее независимость так и не была признана ни одним государством-членом ООН.

"Население территории состояло в основном из этнических армян, и, учитывая ее географическую и дипломатическую изоляцию, она зависела от тесных политических и экономических связей с Арменией. В 2023 году местное правительство объявило о своем роспуске после военной операции под руководством властей Азербайджана, которая привела к массовому исходу этнического армянского населения. В конце года двусторонние мирные переговоры между правительствами Армении и Азербайджана продолжались, а территория Нагорного Карабаха оставалась в значительной степени обезлюдевшей", - добавили в Организации.