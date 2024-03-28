Четверг, 28 Марта 2024 16:39

АрмИнфо.Платформа "Европейцы за Арцах" в Брюсселе собрала представителей армянских общин Европы для обсуждения шагов по защите интересов Арцаха. В обсуждении приняли участие представители армянских общин Бельгии, Кипра, Франции, Германии, Нидерландов, Румынии и Великобритании.

Как сообщает пресс-служба платформы, ключевой темой дискуссии была организация памятных мероприятий по всей Европе в преддверии 24 апреля. Причем, арцахская проблематика будет в центре внимания в ходе этих инициатив.

Основные дискуссии также прошли по фундаментальному праву на самоопределение и коллективному возвращению народа Арцаха. Была подчеркнута острая необходимость удовлетворения жилищных потребностей 150 тысяч арцахских армян, перемещенных в Армению, а также необходимость обеспечения их достойной жизнью во временных жилищах до тех пор, пока армяне Арцаха не смогут безопасно вернуться на родину с международной защитой их универсальных прав.

В ходе обсуждений также затрагивалась роль армянских общин на предстоящих общеевропейских выборах и подчеркнута необходимость защиты интересов Арцаха и Армении в новом парламенте.

Движение "Европейцы за Арцах" является общеевропейской платформой сотрудничества, объединяющей представительские органы армянских общинных в 15 европейских странах. Первой инициативой платформы стало письмо, адресованное лидерам Евросоюза, Совета Европы, а также государств-членов ЕС, с призывом поддержать арцахских армян, которое подписали более 500 европейских организаций. Миссия платформы - объединить граждан европейских стран, поддерживая реализацию основных прав армян Арцаха, и в то же время повысить осведомленность об этом вопросе в политической, социальной и культурной сферах Европы.