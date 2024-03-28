Четверг, 28 Марта 2024 16:35

АрмИнфо.Посол Франции в Армении Оливье Декотиньи и ректор Французского университета Армении Сальва Накузи в сопровождении министра образования, науки, культуры и спорта Жанны Андреасян посетили территорию Академического города, чтобы ознакомиться с деталями проекта.

Посол высоко оценил осуществляемые проектные работы, назвав Академический город смелой, амбициозной и привлекательной программой.

Французская сторона выразила готовность рассмотреть повестку развития и расширения деятельности Французского университета Армении в рамках программы <Академический город>. Посол и ректор придали важность последней в контексте привлечения иностранных студентов, учитывая, что общежитие и другая важная инфраструктура будут соответствовать международным стандартам.

Жанна Андреасян в свою очередь сообщила, что полный план Академического города будет готов в ближайшие месяцы. В рамках концепции проекта, по ее словам, параллельно ведутся работы по части ландшафтного дизайна, проектирования дорожной сети и необходимой инфраструктуры, после чего начнется поэтапная реализация проекта. При этом одним из основных пунктов первого этапа станет начало работ по запуску железнодорожного сообщения.

Напомним, что Академгородок будет возведен на территории, прилегающей к 17 кварталу Еревана.

Правительство Армении 4 января с.г. приняло проект постановления <О признании приоритетного общественного интереса в отношении определенных территорий, расположенных в административных границах города Еревана и населенного пункта Сасуник общины Аштарак Арагацотнской области>, в целях строительства Академического городка.

Согласно пояснению к данному решению, территория ереванского 17-го квартала, в границах которого расположены земельные участки, находящиеся в собственности государства и общины, а также земельные участки, принадлежащие физическим и юридическим лицам, а также территория, занимаемая киностудией <Айфильм> им. Амо Бекназаряна будут переданы фонду <Академический город>.

Напомним, что 21 апреля 2023 года был создан фонд <Академического городка>. 19 октября кабмин утвердил концепцию программы <Академический городок>. Министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андресян, представляя проект, заявила, что, согласно государственной программе развития Армении до 2030 года, планируется создать Академический городок, как современную среду для качественного образования и исследований.

Андреасян сообщила, что на территории Академгородка будут размещены до 16 вузов - до 8 государственных укрупненных и до 8 частных или международных высших учебных заведений. <На данный момент в концепции подробно описаны 4 кластера - технологический, искусств, образовательный и офицерский. Академгородок примыкает к одной магистрали, он будет связан с Ереваном и железной дорогой, часть которой уже проходит через основной участок. Планируется, что передвижение по территории Академгородка будет иметь особый регламент

- на велосипедах, электротранспорте и другими способами. Здесь будут работать и жить около 44 000 человек>, - сказала министр.

На территории Академогордка планируется также строительство научно-исследовательских центров, производственных экспериментальных центров, сельскохозяйственной опытной пашни, появится спальный или жилой район, многофункциональный концертный зал, кинотеатр и театр, залы для различных видов спорта, а также необходимые жилищные условия для здорового образа жизни. Здесь планируется разместить также национальный стадион вместимостью до 35 тысяч зрителей, бассейны. <Будет три этапа - проектирование, которое начнется в октябре и завершится в сентябре 2025 года, строительство - с октября 2025 года и завершится в декабре 2029 года и обслуживание, которое в полном объеме начнется с января 2030 года>, - рассказала ранее Жанна Андреасян