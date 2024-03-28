Четверг, 28 Марта 2024 16:14

АрмИнфо.Представители оппозиционного движения "Вместе" призывают парламентские фракции представить в Национальное собрание страны проект решения о выражении импичмента премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

Так, в поступившем в АрмИнфо заявлении альтернативного общественно-политического движения "Вместе" звучит призыв к трем фракциям НС РА и независимым депутатам завершить обсуждение о деятельности правительства в парламенте представлением проекта решения, в котором будет выражаться недоверие премьер-министру РА Николу Пашиняну на основании статей 115, 1 и 2 Конституции РА.

"Обоснованием импичмента является абсолютный провал программы правительства Армении на 2021-2026 гг., имеющей силу закона, принятой 18 августа 2021 года Национальным Собранием", - говорится в заявлении.

"Вместе" напоминает, что согласно пункту 2 статьи 146 главы 6 Конституции РА: "Правительство разрабатывает и реализует внутреннюю и внешнюю политику государства на основании своего плана", а также статьи 152, пункта 1.

Добавляется, что в соответствии со статьей 7, пунктом 1 главы 3 Закона РА "О структуре и деятельности правительства", премьер-министр определяет основные направления внутренней и внешней политики правительства в рамках плана правительства, которые являются обязательными для членов Кабмина.

В тоже время напоминается, что правительство Армении может изменить свою 5-летнюю программу лишь после одобрения Национальным собранием. "Факт заключается в том, что правительство Армении не обратилось к Национальному собранию и самостоятельно реализовало политику, противоречащую заявленной", - далее говорится.

Движение напоминает, что правительство Армении нарушило свои обязательства и по части модернизации и повышения боеспособности вооруженных сил, и по части союзнических отношений с Россией, и по части взаимодействия с ОДКБ и сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и т.д.

"Вместе" подчеркивает, что в программе правительства Армении в разделе "Внешняя политика" прямо сказано: "Основными направлениями внешней политики правительства являются: защита государственных интересов Республики Армения, обеспечение прав и безопасности народа Арцаха. В, частности, "Республика Армения продолжит быть гарантом безопасности народа Арцаха и продолжит работать в направлении защиты прав народа Арцаха".

"Другими словами, правительство РА в 2021 году не планирует признавать Республику Арцах в составе Азербайджана. А уже год спустя, Пашинян своим устным заявлением признал Арцах частью Азербайджана. Это в свою очередь является не чем иным, как грубым нарушением действующей Конституции, Декларации независимости и еще одно серьезное основание для выражения ему недоверия", - говорится далее в заявлении Движения, которое также отдельно представило 100 причин для выражения вотума недоверия Пашиняну и его команде.

"Вместе" также напоминает, что любое изменение или уступка территории РА, какое бы "обоснование" ни было представлено, может быть осуществлено только путем всенародного референдума.

"В противном случае это нарушение конституционной нормы и порядка со всеми вытекающими последствиями, вплоть до уголовной ответственности", - подчеркнули в Движении, добавив, что Пашинян в 2021 году был избран народом совершенно по иной внешне- и внутреннеполитической повестке.

"Однако после выборов 2021 года Никол Пашинян, занимавший пост премьер-министра РА, нарушил практически все принципы собственной программы, реализовав диаметрально противоположный курс, то есть он должен уйти с поста премьер-министра как человек, который провалил свою программу и лишенный голоса народа.

Обращаясь к депутатам фракций, представленных в Национальном Собрании Республики Армения, движение предупреждупредило народных избранников, что <каждый из вас несет личную ответственность в определении судьбы граждан РА, армянского народа>.

<Национальный образ армянина сформирован в качестве достойного человека, сохраняющего свою идентичность, верному национальной системе ценностей, защищающего свою семью, борющегося за Родину и государство, не павшего перед врагом. Сегодня от вашего индивидуального решения зависит, соответствуете вы требованиям или нет>, - отмечается в заявлении.

В нем отмечается, что требование выразить недоверие действующему премьер-министру разумно и вытекает из государственных и национальных интересов.Альтернативное общественно-политическое движение "Вместе", согласно закону, готово представить кандидата на пост премьер-министра РА.

Данное письмо-требование будет обнародовано среди участников митинга, который состоится 27 марта в 18:00.