Четверг, 28 Марта 2024 14:29

АрмИнфо.Формирование системы устойчивого туризма в Туркменистане обсудил президент Сердар Бердымухамедов с генеральным секретарем Всемирной туристской организации ООН Зурабом Пололикашвили. Он прибыл в Ашхабад для участия в международной конференции «Основные направления и потенциал развития туризма в Туркменистане», которая призвана повысить внимание мирового сообщества к нашей стране.

Туркменистан с 1993 года является членом UNWTO и за более 30 лет накопил полезный опыт сотрудничества. Тем не менее, не все возможности в этой области используются, сказал Сердар Бердымухамедов и призвал к налаживанию более эффективного взаимодействия.

Президент обратил внимание на природно-климатические условия, большой историко-культурный потенциал, богатые национальные традиции и современное инфраструктурное обеспечение индустрии путешествий как основные факторы развития туризма в стране.

В Туркменистане находится ряд уникальных объектов, занесенных в Книгу рекордов Гиннесса, а также исторические памятники Куняургенча, Древнего Мерва и Нисы, включенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Есть интересные места для экологического туризма – в горах Копетдага, Каракумской пустыне, долинах Амударьи, Койтендаге, на берегу Каспия. Для рекреационного туризма имеется модернизированная санаторно-курортная сеть.

В этом году Всемирная туристская организация (UNWTO/ЮНВТО) решила отказаться от аббревиатуры и приняла новое название и бренд: UN Tourism/ООН по туризму. Повышение благосостояния людей, охрана окружающей среды, стимулирование экономического развития и содействие международной гармонии являются ключевыми целями, которые составляют фундаментальную суть ООН по туризму.

Новый логотип организации схематично оформлен в виде движущейся человеческой фигуры. Эта резкая эволюция прежнего символа с изображением земного шара отражает акцент Организации на динамичном характере туризма и на том, что люди ставятся на первое место.