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АрмИнфо. Армения направит около 30 тонн гуманитарной помощи в сектор Газа. Постановление об этом было принято 28 марта на заседании правительства.
Как заявила замглавы МВД Арпине Саркисян, принятие проекта решения правительства РА обусловлено фактом оказания социальной поддержки около 1,5 миллиона человек, вынужденных покинуть Газу и поселившихся на КПП Рафах, находящихся в сложной социально-экономической ситуации в результате недавних событий вокруг сектора Газа. В рамках гуманитарной помощи правительство РА обеспечит вынужденных переселенцев продовольствием и медикаментами (в частности, консервы, сухой паек, антибиотики, медицинские растворы), обеспечивая их основные социально-экономические потребности.
Для предоставления помощи правительство РА из Резервного фонда выделит 19 млн драмов. «Всего гуманитарная помощь составит 29,94 тонны», - отметила Саркисян.
И, поскольку доставка помощи осуществляется Министерством обороны, проектом предлагается выделить МО соответствующие средства. Всего, расходы госбюджета составят около 75,4 млн драмов.
Премьер Никол Пашинян, в свою очередь, напомнил, что договоренность об отправке гумпомощи была достигнута в ходе его официального визита в Египет в начале марта.
5 марта Пашинян на брифинге в Каире с президентом Египта Абделем Фаттах ас-Сиси заявил, что РА собирается направить гуманитарную помощь в сектор Газа, решив логистические вопросы с помощью Египта. «Армения сожалеет о десятках тысяч невинных жертв в результате эскалации военных действий в секторе Газа. Мы сами прошли через ужас нападений на гражданское население и гражданскую инфраструктуру и присоединяемся к призывам международного сообщества к немедленному прекращению огня в секторе Газа. В этом контексте мы высоко оцениваем шаги Египта по обеспечению бесперебойного доступа гуманитарной помощи в сектор Газа, приему раненых палестинцев и эвакуации иностранцев», - сказал Пашинян.
|Сердар Бердымухамедов встретился с генеральным секретарем ООН по туризму
|Для отправки гумпомощи в сектор Газа на 19 млн драмов, власти Армении потратят больше 75 млн.
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|Президент Арцаха призвал Францию оказать давление на Азербайджан, чтобы освободить армянских политзаключенных
|Программа обеспечения жильем вынужденных переселенцев из Арцаха будет представлена уже в апреле - вице-премьер
|Программа поддержки <40+10> для вынужденных переселенцев из Арцаха продолжится до конца 2024 года
|Пограничные войска СНБ РА организуют прием для поступления на должности в пунктах пропуска "Звартноц" и "Баграташен"
|Генсек ОДКБ прокомментировал перспективы расширения Организации и участие Армении в ее работах
|Госдеп: Встреча Блинкен - фон дер Ляйен - Пашинян будет посвящена поддержке экономической устойчивости Армении
|Ереван: Встреча высокого уровня в Брюсселе не направлена и не может быть направлена против какой-либо третьей стороны
|МВД информирует: С 5 апреля будет задействована 30% система бонусов на штрафы за ПДД
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Артак Закарян: в мире имеется опыт восстановления и развития даже несостоявшихся государств
|МИД РФ: информация о поставках Азербайджаном вооружений Украине тщательно проверяется
|МИД РФ: Франция своими действиями мешает реализации договоренностей между Азербайджаном и Арменией
|МИД РФ: все, что будет идти на пользу народу Армении, может только приветствоваться
|Гнел Саносян: По завершении процесса демаркации и делимитации, неразрешенных проблем не будет
|Заявления Алена Симоняна - карт-бланш на агрессию: Оппозиционный депутат
|Армения не присоединилась к заявлению глав парламентских делегаций ОДКБ, в котором осуждается жестокий теракт в "Крокус Сити Холл"
|Спикер НС: хотел бы встретиться с человеком, который на карте сможет доказать принадлежность четырех сел Тавуша Армении
|Ваге Ованнисян: Сегодняшняя ситуация в Армении уникальна в мировой истории, поскольку все госресурсы работают на разрушение государства
|Спикер НС: в моей встрече со Светланой Тихановской не было никакого политического подтекста
|Пашинян с французскими парламентариями обсудил процессы на Южном Кавказе
|Баку раздражен предстоящей встречей Пашиняна с Блинкеном и Фон дер Ляйн
|Посол Франции и делегация французских депутатов ознакомились c процессами по обеспечению безопасности вокруг Соткского золотоносного рудника
|Жертвы домашнего насилия в Армении стали чаще обращаться к правоохранителям - СК
|Доклад Расмуссена: Предложение Армении статуса кандидата в ЕС сделает ее поворот на Запад необратимым
|Акоп Аршакян: Армении привержена в установлении всеобъемлющего мира и стабильности в регионе посредством мирных переговоров
|Попытка номер два: Экс-замглавы Минздрава назначен замминистра здравоохранения
|В случае сдачи сел в Тавуше, будет нарушена экосистема местных жителей - эксперт
|Французский скрипач Франсуа Пино-Бенуа в сопровождении Государственного камерного оркестра Армении выступит перед ереванским зрителем
|Известный лютнист Хопкинсон Смит выступит в Армении
|Азербайджан использует находящихся в плену военно-политических руководителей Арцаха для реализации своих пропагандистских целей - заявление
|В Госдепе США отказались представить детали повестки встречи Пашинян - фон дер Ляйен - Блинкен 5 апреля в Брюсселе
|Народ Нагорного Карабаха стремится вернуться на родину и реализовать демократическое самоуправление - депутат НС Армении
|Вице-спикер НС РА: Армения по-прежнему привержена миру и стабильности в регионе Южного Кавказа
|Всеармянский саммит пройдет в этом году с 17 по 20 сентября
|Фонд Татоян совместно с другими правозащитными организациями представил доклад о пытках, совершаемых Азербайджаном в отношении армян
|Арарат Мирзоян представил аргентинским СМИ процесс нормализации армяно- азербайджанских отношений
|Посол Франции: Право арцахцев на возвращение на родину нарушено
|На историческом факультете ЕГУ открылся Центр грузиноведения
|В Госдепе рассказали о принципах политики США в отношениях с Арменией
|Клевета, нацеленная на устранение Национал-демократического полюса с политической арены: В партии ответили Следкому
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Армянский дипломат спецпредставителю ЕС: Режим Алиева на фоне безнаказанности готовится к новой агрессии против Армении
|Армянский центр международного и сравнительного права представил дела 8 армянских военнослужащих Рабочей группе ООН по насильственным исчезновениям
|Вслед за МИД Армении упоминания об Арцахе исчезли с сайта президента
|Сати Спивакова и московский Театр Наций скоро в Ереване
|Генсек ОДКБ: Терроризм воспринимается как общая угроза для членов нашей организации
|Следком Армении представил подробности по факту вторжения в отдел полиции Нор Норк
|Глава Минюста РА: по вопросу о новой Конституции Армении каких-либо обсуждений не проводилось
|Премьер: ОДКБ не выполнила свои обязательства по безопасности перед Арменией
|Сотрудничество Армении с ее партнерами в оборонной сфере не направлено против какой- либо страны - премьер-министр РА
|Пашинян: установление прочного мира и стабильности на Южном Кавказе является главным приоритетом для Армении
|Дуня Миятович: Азербайджану следует положить конец запугиванию и преследованию журналистов и активистов гражданского общества
|За инцидентом с бывшим министром обороны РА последовали многочисленные увольнения - министр юстиции
|Иранист: Ни у кого в Азербайджане и в мыслях нет передать Армении историческую гору Гаваза
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