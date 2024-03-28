Четверг, 28 Марта 2024 14:22

АрмИнфо. Армения направит около 30 тонн гуманитарной помощи в сектор Газа. Постановление об этом было принято 28 марта на заседании правительства.

Как заявила замглавы МВД Арпине Саркисян, принятие проекта решения правительства РА обусловлено фактом оказания социальной поддержки около 1,5 миллиона человек, вынужденных покинуть Газу и поселившихся на КПП Рафах, находящихся в сложной социально-экономической ситуации в результате недавних событий вокруг сектора Газа. В рамках гуманитарной помощи правительство РА обеспечит вынужденных переселенцев продовольствием и медикаментами (в частности, консервы, сухой паек, антибиотики, медицинские растворы), обеспечивая их основные социально-экономические потребности.

Для предоставления помощи правительство РА из Резервного фонда выделит 19 млн драмов. «Всего гуманитарная помощь составит 29,94 тонны», - отметила Саркисян.

И, поскольку доставка помощи осуществляется Министерством обороны, проектом предлагается выделить МО соответствующие средства. Всего, расходы госбюджета составят около 75,4 млн драмов.

Премьер Никол Пашинян, в свою очередь, напомнил, что договоренность об отправке гумпомощи была достигнута в ходе его официального визита в Египет в начале марта.

5 марта Пашинян на брифинге в Каире с президентом Египта Абделем Фаттах ас-Сиси заявил, что РА собирается направить гуманитарную помощь в сектор Газа, решив логистические вопросы с помощью Египта. «Армения сожалеет о десятках тысяч невинных жертв в результате эскалации военных действий в секторе Газа. Мы сами прошли через ужас нападений на гражданское население и гражданскую инфраструктуру и присоединяемся к призывам международного сообщества к немедленному прекращению огня в секторе Газа. В этом контексте мы высоко оцениваем шаги Египта по обеспечению бесперебойного доступа гуманитарной помощи в сектор Газа, приему раненых палестинцев и эвакуации иностранцев», - сказал Пашинян.