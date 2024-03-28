Четверг, 28 Марта 2024 14:15

АрмИнфо. Баку имеет все основания бояться Еревана, потому что прекрасно понимает, что рано или поздно страна встанет на ноги. Об этом в интервью ресурсу 168.am заявил первый премьер-министр постсоветской Армении, лидер партии Национально-демократический союз Вазген Манукян.

По его словам, именно по этой причине Азербайджан торопиться, поскольку осознает, что в будущем у него могут возникнуть серьезные проблемы. "Как эта страна встала на ноги за последние 20 лет, точно также, но куда более быстрыми темпами, оправится и Армения. С военной точки зрения, та случайная победа, которой они добились, достигнута ценой огромных усилий и привлечения колоссальных финансовых ресурсов. На создание армии были направлены десятки миллиардов долларов, полученные от продаж нефти и газа, созданы научно-исследовательские институты для оборонной сферы. Но в 2016 году, когда была предпринята попытка нападения на Арцах, сам Азербайджан выступил инициатором прекращения военных действий. Иначе говоря, после инвестирования огромных средств в свою оборонную сферу, Баку тогда понял, что не сможет одолеть армянскую сторону в одиночку", - сказал Манукян.

Он добавил, что единственной благоприятной для Азербайджана ситуацией стал приход к власти в Армении Никола Пашиняна, и Баку прекрасно ею воспользовался. По словам политика, эта ситуация вполне устраивает Баку, которому невыгодно сейчас заключение мирного договора, и он будет идти до конца. Причем, зачастую будут делать это даже не прибегая к военной силе, но постоянно угрожая ею. История с селами в Тавушской области Армении является наглядным тому подтверждением. "Им нужны все высоты, некоторые территории Республики Армения, которые будут использоваться для возобновления боевых действий в удобное для себя время. Война не закончилась, то, что сейчас происходит, это всего лишь перемирие, сама война не завершилась", - считает экс- премьер.

Он заметил, что в отличие от Баку, у Еревана иное мнение. В Армении полагают, что война закончилась, и осталось лишь заключить мирный договор. Между тем, как считает Манукян, переговоры по данному документу в этой ситуации не приведут к желаемому для Армении результату. "Алиев не будет торопиться с подписанием мирного договора, поскольку его намерения получить по максимуму - более чем очевидны. Скажу больше, в этой ситуации униженная Армения не получит каких-либо положительных для себя результатов", - считает политик.

Он заметил, что в любом случае переговоры необходимы, но только с представлением Ереваном всех своих политических требований. Конечно, продолжил Манукян, Баку никогда с ними не согласится, но Армения, в свою очередь, не должна спешить. Пусть годами эти переговоры продолжаются, но ни в коем случае нельзя идти на уступки, которые никогда не приведут к миру. В процессе переговоров необходимо предпринять действенные шаги по усилению потенциала армянского государства, укреплению вооруженных сил, вовлечению в этот процесс армян всего мира, а также всех стран- союзников. "Мы живем в регионе, который интересен многим странам, даже для далекого Китая. Богатством этого региона являются не материальные ценности, а его географическое расположение, которое открывает большие возможности", - считает экс- премьер.

Он подверг резкой критике осуществляемой властями Армении, и, в частности, премьер- министром РА Николом Пашиняном политики. "Когда человек заявляет, что это за земли, кому они нужны, это означает только одно: этот человек не способен руководить государством. Каждый квадратный метр территории страны имеет важное значение. Посмотрите, огромная по территории Россия до сих пор не подписала с Японией договор по четырем островам. Практически руководители всех стран придерживаются той позиции, что каждый метр территории имеет значение, но того же нельзя сказать о наших руководителях", - подчеркнул Манукян, добавив, что передача высот в Тавуше Азербайджану приведет к тому, что Баку полностью откажется от переговоров по мирному договору, поскольку в этом случае у него открываются широкие возможности для еще большего унижения Армении и проведения военных действий с меньшими для себя проблемами.

Политик подчеркнул, что во всей этой истории глава армянского правительства Никол Пашинян является и самостоятельным лицом, и инструментом третьих сил. "Будучи обиженником, он всеми силами стремился придти к власти. Это стремление привело к появлению у него комплексов. На пути к власти он использовал идеи различных политических сил. Но когда ты коллекционируешь идеи, они становятся карикатурой. Он очень хотел, чтобы его использовали, что, впрочем, продолжается и сегодня. Пашиняна активно используют и Европейский Союз, и Россия. Москва, вступив в военные действия в Украине, хочет сформировать благоприятные для себя отношения с Азербайджаном и Турцией. Для достижения этой цели Россия должна была пойти на некоторые уступки, в том числе, по вопросу Армении. А для того, чтобы не раздражать Баку и Анкару, Москве выгодна личность Никола Пашиняна, на которого можно все списать", - подчеркнул политик, добавив, что Запад, в свою очередь, использует Пашиняна для вывода России из региона. В этой ситуации в обоих случаях страдает армянский народ.