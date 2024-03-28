Четверг, 28 Марта 2024 14:13

АрмИнфо. На Армению надвигается новый циклон, но на этот раз с тропических широт. Об этом на своей странице в Faceebook написал заместитель директора Центра гидрометеорологии и мониторинга Гагик Суренян.

По его словам, проникновение теплых воздушных масс приведет уже с 29 марта к резкому повышению температуры воздуха. К 1 апреля она повысится на 8- 10 градусов, а в дневные часы в равнинных зонах республики и в Ереване достигнет +20...+22 градусов.