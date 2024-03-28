Четверг, 28 Марта 2024 14:11

АрмИнфо. Своими действиями определенные круги из Арцаха переходят черту, что не может оставаться без ответа. С подобным заявлением выступил премьер РА Никол Пашинян 28 марта на заседании правительства.

<Не могу не отметить, что определенные круги вынуждено переселенных лиц из Нагорного Карабаха, вольно или невольно, делают шаги, которые создают угрозы для национальной безопасности Армении. Объявляют о каких-то правительствах в изгнании и так далее. Я хочу четко заявить, чтобы всем было понятно - в Армении есть одно правительство и оно сидит в этом зале. Хочу, чтобы этот посыл был четко зафиксирован>, - заявил Пашинян. Он заявил, что в случае необходимости <должны быть предприняты соответствующие шаги и меры, чтобы и внешние силы не использовали эти <определенные круги> для создания угроз безопасности Армении.

<Те, кто выступает с подобными посланиями, уже имели возможность выступить с этой ответственностью, и мы видели, что они сделали с этой возможностью>, - подчеркнул Пашинян.

Как указал премьер, не может каждый желающий арендовать квартиру, прикрепить вывеску на дверь и заявить, что <мы правительство этой страны>. <Подобные действия в отношении государства, которые уже переходят черту <уважения-неуважения>, и получают эту логику, не могут оставаться безответными>, - резюмировал Никол Пашинян.

Отметим, что президент Арцаха Самвел Шахраманян в интервью французскому изданию Le Figaro заявил, что в Армении существует правительство НК в изгнании. На вопрос, есть ли у Карабаха правительство в изгнании, Шахарманян ответил положительно: <Да, в здании, где я вас принимаю, размещены кабинет президента и законодательные и правоохранительные органы. Парламентарии могут собираться здесь для голосования>.