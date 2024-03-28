Четверг, 28 Марта 2024 14:05

АрмИнфо. Президент Республики Арцах Самвел Шахраманян призвал Францию оказать давление на Азербайджан, чтобы освободить армянских политзаключенных, удерживаемых в Баку. Соответствующий призыв он озвучил в интервью Le Figaro.

Касаясь вопроса военнопленных и гражданских лиц, Шахраманян сообщил, что после сентябрьской агрессии, помимо взятия в заложники 8 бывших руководителей Арцаха, Азербайджаном были пленены еще 7 военнослужащих. В этой связи президент Арцаха попросил Францию оказать давление на Азербайджан с целью освобождения всех армянских заключенных. "Я требую их немедленного и безоговорочного освобождения, а также освобождения всех армянских заключенных, произвольно арестованных, необоснованно заключенных в тюрьму и жертв необоснованных обвинений. И я прошу Францию оказать давление на президента Алиева, чтобы добиться этого освобождения", - сказал президент.

Касаясь разговоров о том, есть ли связь между выборами 5-го президента Арцаха и последующим нападением, Шахраманян отверг возможность такой связи, напомнив, что азербайджанцы ранее уже накапливали войска на линии соприкосновения. Он указал на очевидность того, что после изнуряющей 9-месячной блокады, нацеленной на ослабление Арцаха, азербайджанская сторона намеревалась атаковать мирных жителей, котоых после вынужденной депортации осталось не больше одного десятка человек. <Это инвалиды, старые и больные люди, которые не могут передвигаться или же несмотря ни на что желают находиться возле могил своих близких>, - отметил Шахраманян, подчеркнув, что указ о "роспуске НКР" был единственной гарантией безопасного вывода населения из Нагорного Карабаха. Шахраманян счел в нынешней ситуации нереальным возможнсоть возвращения армян Карабаха на свою историческую Родину, оккупированную азербайджанцами. Шахраманян отметил, что сегодня он, фактически, руководит "правительством НКР в изгнании".