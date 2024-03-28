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 Четверг, 28 Марта 2024 14:05
Марианна Мкртчян

Президент Арцаха призвал Францию оказать давление на Азербайджан, чтобы освободить армянских политзаключенных

Президент Арцаха призвал Францию оказать давление на Азербайджан, чтобы освободить армянских политзаключенных

АрмИнфо. Президент Республики Арцах Самвел Шахраманян призвал Францию оказать давление на Азербайджан, чтобы освободить армянских политзаключенных, удерживаемых в Баку.  Соответствующий призыв он озвучил в интервью Le Figaro.

Касаясь вопроса военнопленных и гражданских лиц, Шахраманян сообщил, что после сентябрьской агрессии, помимо взятия в заложники 8 бывших руководителей Арцаха, Азербайджаном были пленены еще 7 военнослужащих.  В этой связи президент Арцаха попросил Францию оказать давление на Азербайджан с целью освобождения всех армянских заключенных. "Я требую их немедленного и безоговорочного освобождения, а также освобождения всех армянских заключенных, произвольно арестованных, необоснованно заключенных в тюрьму и жертв необоснованных обвинений. И я прошу Францию оказать давление на президента Алиева, чтобы добиться этого освобождения", - сказал президент.

Касаясь разговоров о том, есть ли связь между выборами 5-го президента Арцаха и последующим нападением, Шахраманян отверг возможность такой связи, напомнив, что азербайджанцы ранее уже накапливали войска на линии соприкосновения. Он указал на очевидность того, что после изнуряющей 9-месячной блокады, нацеленной на ослабление Арцаха, азербайджанская сторона намеревалась атаковать мирных жителей, котоых после вынужденной депортации осталось не больше одного десятка человек. <Это инвалиды, старые и больные люди, которые не могут передвигаться или же несмотря ни на что желают находиться возле могил своих близких>, - отметил Шахраманян, подчеркнув, что указ о "роспуске НКР" был единственной гарантией безопасного вывода населения из Нагорного Карабаха. Шахраманян счел в нынешней ситуации нереальным возможнсоть возвращения армян Карабаха на свою историческую Родину, оккупированную азербайджанцами. Шахраманян отметил, что сегодня он, фактически, руководит "правительством НКР в изгнании".   

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