Четверг, 28 Марта 2024 14:00

АрмИнфо. Программа обеспечения жильем вынужденных переселенцев из Арцаха будет представлена правительству на обсуждение уже в апреле, сообщил вице-премьер, координатор работ <Гуманитарного центра> Тигран Хачатрян 28 марта на заседании кабмина.

По его словам, для того, чтобы реализация программы была по-возможности беспроблемной и гладкой, были проведены многочисленные обсуждения как в кабмине,, так и с неправительственными организациями. Были организованы обсуждения также с представителями вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. <Осталось немного, основные вопросы ясны, трудности тоже ясны. Это очень масштабный проект, речь идет об обеспечении квартирами 25-30 тысяч семей>, - сказал Хачатрян, еще раз подчеркнув, что не всем семьям на первом этапе смогут предложить квартиру или дом, поэтому им придется установить определенную последовательность этапов.

О возможности реализации программы обеспечения жильем для насильственно перемещенных граждан из Арцаха, получивших гражданство РА, Хачатрян анонсировал еще в конце февраля с.г. По его словам, власти РА окажут им содействие в размере фиксированной суммы из расчета на каждого члена семьи. Финансовые средства будут доступны для покупки или строительства квартиры или дома. После 10 лет проживания в этом доме или квартире, право собственности перейдет этой семье. Как указал зампред, теоретически бенефициарами программы могут стать более 25 тыс семей, а средний размер финансового содействия может достигнуть 12-18 млн драмов. По всей видимости программа будет реализована в течение 5 лет. <По нашим приблизительным подсчетам, принять участие в программе могут 110-120 тыс. человек, из расчета 3 млн. драмов, в среднем, на человека. Тогда общий объем содействия составит 400 млрд. драмов>, - сказал он. При этом, содействие, предоставляемое несовершеннолетним членам семьи, будет безвозмездным, а выплаты сумм совершеннолетними членами семьи, начнутся не сразу. Им дадут время на адаптацию, трудоустройство. Вопрос выплат со стороны пенсионеров пока находится на стадии обсуждения, отметил он. <Если по истечении 10 лет в семье, условно, двое совершеннолетних и трое несовершеннолетних, из 15 млн. драмов 9 млн. драмов возврату подлежать не будут, и после выплаты 6 млн. драмов семья через 10 лет сможет распоряжаться этим жильем как своей собственностью>, - сказал он. Вместе с тем, если к завершению 10-летнего периода у семьи не будет средств для погашения суммы, она не будет выселена из данной квартиры, но и не будет иметь права собственности, соответственно - и право распоряжения данным имуществом.

Бенефициариами программы станут не только вынужденные переселенцы, прибывшие в Армению после 23 сентября прошлого года, но и те, кто переехал в РА до этого или после 44-дневной войны 2020 года, в том числе, из Гадрута, Мартуни и Шуши.