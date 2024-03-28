Четверг, 28 Марта 2024 13:49

АрмИнфо. Выплаты по программе социальной помощи в размере 40+10 тыс. драмов на оплату жилья и коммунальных услуг для вынужденных переселенцев из Арцаха продолжатся до конца текущего года. Решение о продлении действия программы было принято на заседании кабмина 28 марта.

Напомним, что с октября 2023 года в Армении стартовала 6-месячная программа, в рамках которой на покрытие жилищных расходов каждой семьи, вынужденно перемещенной из Нагорного Карабаха, выделяется по 40 тысяч драмов (около 100 долларов) в месяц на человека, а еще по 10 тысяч драмов на оплату коммунальных услуг. Программа охватила всех перемещенных граждан, вне зависимости от возраста, за исключением находящихся в спеццентрах, и тех, кто не находятся на территории Армении. При этом владельцы недвижимости в Армении получают 10 тыс. драмов на выплату коммунальных услуг. Общие расходы на программу, как заявлялось, должны составить 27 млрд. драмов.

Как пояснил на заседании правительства министр труда и социальных расходов Нарек Мкртчян, действие программы будет пролонгировано на 9 месяцев - с апреля по декабрь, включительно. Условия программы будут сохранены.

Помимо этого, предлагается расширить программу, включив нее арцахцев, вынуждено покинувших свои дома после 2020 года. Бенефициарами программу станут также новорожденные дети и дети в возрасте до 18 лет, если бенефициаром меры является родитель или опекун или попечитель, подавший заявление о назначении ему финансовой поддержки. Программой не смогут воспользоваться бенефициары программы обеспечения жильем, имеющие сертификат на получение жилья.

В случае принятия проекта прогнозируется, что в госбюджете РА на 2024 год расходы увеличатся примерно на 47,7 млрд драмов.