Четверг, 28 Марта 2024 13:47

АрмИнфо. Пограничные войска Службы национальной безопасности РА организуют прием для поступления на военную службу на должности прапорщиков в пунктах пропуска "Звартноц", "Баграташен" и в других пунктах пропуска через государственную границу РА.

Как передает пресс-служба СНБ РА, обратиться для поступления на службу могут граждане Армении женского пола и прошедшие обязательную срочную военную службу граждане РА мужского пола в возрасте до 30-и лет, получившие по меньшей мере среднее образование, владеющие армянским и иностранным (английским или русским) языками.

Для получения информации обращаться по адресу: г. Ереван, Егвардское шоссе 117/5 или звонить по номеру телефона: 015 57-97-74.