Четверг, 28 Марта 2024 13:44

АрмИнфо. Армения и Казахстан договорились о создании совместного бизнес-клуба. Об этом стало известно по итогам ереванской встречи бизнес-делегации Дипломатического клуба <Астана> с членами Союза промышленников и предпринимателей Армении. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе Дипклуба <Астана>.

Согласно источнику, казахстанско-армянский бизнес-клуб будет содействовать реализации целей закрепленных в меморандуме о сотрудничестве, который был подписан в Ереване между Союзом промышленников и предпринимателей Армении и Дипломатическим клубом <Астана>. В частности, документ нацелен на дальнейшее укрепление экономических связей, расширение торговли, создание возможностей для кооперации в сфере инвестиций, IT и других отраслях, представляющих взаимный интерес.

Кроме этого, в рамках встречи президент ДК <Астана> Кайырболат Сахметов предложил провести еще один двусторонний бизнес-форум в этом году, но уже в Астане.

Как говорится в сообщении Дипклуба, прошедший в Армении бизнес-форум помог наметить конкретные сферы и даже товарные позиции для двусторонней торговли. В ходе мероприятия армянская сторона выразила готовность нарастить поставки в Казахстан фармацевтической и текстильной продукции, строительных материалов, бытовой химии, продуктов питания (рыба, сыр, консервированные и замороженные фрукты и овощи, кофе, минеральная вода, алкогольная продукция и так далее). Казахстанский рынок перспективен также для армянских цветоводов: только в 2023 году Казахстан импортировал цветов более чем на $61 млн. (годовой рост на 29%).

Отметим, что мероприятие прошло при поддержке посольств Казахстана в Армении и Армении в РК, содействие в успешном осуществлении бизнес­миссии также оказали армянские Союз промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленная палата.

По данным Статкомитета РА, внешнеторговый оборот между Арменией и Казахстаном в 2023 году достиг $100.5 млн., продемонстрировав за год рост в 2.4 раза. При этом экспорт увеличился в 3.8 раз до $71.3 млн., при росте импорта на 23,6% до $29.2 млн.

В Казахстане ведут деятельность 435 компаний с армянским капиталом, в Армении - более 100 с казахстанским.