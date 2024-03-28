Четверг, 28 Марта 2024 13:40

АрмИнфо. Армения в последнее время не участвует в работе секретариата, но уведомлений о выходе из организации не отправляла, сообщил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов. При этом генсек ОДКБ не исключил, что в организацию могут войти новые страны.

Сейчас в ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

"Ереван действительно в последнее время не участвует в работе секретариата ОДКБ: Относительно упомянутых заявлений официальных лиц Республики Армения отмечу, что в секретариат из Еревана не поступало каких-либо официальных заявлений о приостановке членства в ОДКБ",- заявил генсек организации в интервью журналу "Национальная оборона". Он также сообщил, что о принимаемых и принятых решениях секретариат информирует соответствующие структуры в Ереване штатно.

"Конечно, такая возможность в принципе не исключена: Не исключено, что своеобразным драйвером в расширении организации либо появлении новых форматов сотрудничества на базе ОДКБ станет наша миротворческая деятельность, потребность в которой в обозримой перспективе, к сожалению, будет только возрастать",- ответил генсек на вопрос о возможном расширении ОДКБ.

По словам Тасмагамбетова, ОДКБ предлагает весьма выгодные условия участия, в том числе приоритет политико-дипломатическим методам урегулирования кризисных ситуаций.

Напомним, что в феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о заморозке участия Армении в ОДКБ из-за ее ненадлежащей оценки агрессивных действий Азербайджана в отношении суверенитета РА. 12 марта Никол Пашинян допустил выход Армении из ОДКБ, если Ереван не устроит видение партнеров по организации в вопросе, где находится суверенная территория Армении и где лежит зона ответственности ОДКБ. МИД России назвал такую риторику неприемлемой и оскорбительной, при этом уже призвав определиться с тем, остаются они в Организации или уходят.