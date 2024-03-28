Четверг, 28 Марта 2024 11:14

АрмИнфо.Запланированная на 5 апреля в Брюсселе встреча высокого уровня председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, госсекретаря США Энтони Блинкена и премьер-министра Армении Никола Пашиняна будет посвящена укреплению сотрудничества Армения-ЕС-США, не направлена и не может быть направлена против какой-либо третьей стороны. Об этом заявила пресс­секретарь МИД РА Ани Бадалян.

Касаясь обвинений Азербайджана в дестабилизации ситуации в регионе и неконструктивности армянской стороны в переговорном процессе, Бадалян вновь подтвердила, что Армения готова немедленно подписать мирный договор, провести демаркацию границы и открыть региональные коммуникации на основе принципов, уже согласованных с Азербайджаном.

"Речь идет о следующих трех принципах: во-первых, Армения и Азербайджан взаимно признают суверенитет и территориальную целостность друг друга на основании Алма- Атинской декларации от 1991 года. Этот принцип был согласован между Арменией и Азербайджаном 6 октября 2022 года в Праге при посредничестве президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Евросовета Шарля Мишеля, затем был вновь подтвержден 14 мая и 15 июля2023 года в Брюсселе при посредничестве председателя Евросовета Шарля Мишеля.

Во-вторых, работы по демаркации и делимитации между двумя странами проводятся на основе Алма-Атинской декларации. Этот принцип был согласован между Арменией и Азербайджаном 6 октября 2022 года в Праге при посредничестве президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Евросовета Шарля Мишеля, затем был вновь подтвержден 14 мая и 15 июля2023 года в Брюсселе при посредничестве председателя Евросовета Шарля Мишеля", - сказала представитель МИД Армении в беседе с "Арменпресс".

По ее словам, это означает, что между Арменией и Азербайджаном должна создаваться не новая граница, а должны быть воспроизведены на местах те границы, которые существовали де-юре в рамках СССР в 1991 году во время принятия Алма-Атинской декларации. После перекройки границы территории, де-юре принадлежащие каждой стране, должны оказаться под контролем этой страны.

"В-третьих, разблокирование региональных коммуникаций, уважение суверенитета и юрисдикции стран, через которые они проходят, на основе принципа равенства и взаимности. Этот принцип был согласован между Арменией и Азербайджаном 15 июля 2023 года в Брюсселе при посредничестве председателя Евросовета Шарля Мишеля. Что касается этого вопроса, Республика Армения выразила свою готовность в проекте "Перекресток мира", получившем широкое признание международного сообщества", - напомнила дипломат.

При этом Бадалян с сожалением констатировала, что азербайджанская сторона затягивает и подрывает мирный процесс под различными искусственными предлогами, в том числе постоянно отвергая посреднические предложения ЕС и США. "Вместо того, чтобы жаловаться на инклюзивность, Азербайджан может в конечном итоге принять предложения о встрече на уровне министров иностранных дел в Вашингтоне и на уровне глав государств в Брюсселе. Возможно, уместно также упомянуть продолжающиеся действия Азербайджана, попытки оставить Армению вне региональных проектов, всячески подорвать принцип инклюзивности, ярким примером чего является воспрепятствование участию Армении в проекте "Черноморский подводный электрический кабель"", - добавила она.

На вопрос, какие ожидания у армянской стороны от предстоящей 5 апреля встречи высокого уровня Армения-США-ЕС, представитель МИД Армении отметила, что встреча является ценной возможностью обсудить двусторонние повестки дня Армения-США, Армения-ЕС, а также вопросы, связанные с отношениями Армения-США-ЕС.

"Мы рассчитываем на предметные дискуссии по вопросам политического диалога между нами, развития возможностей Армении в экономической и энергетической сферах, решения стоящих перед Арменией гуманитарных проблем. Встреча на высоком уровне направлена на развитие и углубление существующих отношений и не связана с третьими странами. Утверждения о том, что оно направлено против кого-либо, неуместны, необоснованны и надуманны", - сказала она.

Комментируя недовольство Азербайджана деятельностью миссии наблюдателей ЕС в Армении, Бадалян отметила важность оценки ситуации с безопасностью, в которой осуществлялось развертывание миссии ЕС.

"Это последовало за крупномасштабным нападением и оккупацией суверенной территории Республики Армения Азербайджаном в сентябре 2022 года. Даже сегодня около 208 квадратных километров суверенной территории Республики Армения находится под оккупацией Азербайджана. Мы высоко оцениваем роль наблюдательной миссии ЕС в контексте сдерживания стремлений применения силы в регионе и укрепления стабильности на межгосударственной границе Армения-Азербайджан. Мы также приветствуем решение ЕС, принятое несколько месяцев назад, относительно увеличения количества членов миссии. Уместно также напомнить, что на четырехсторонней встрече, состоявшейся в Праге 6 октября 2022 года, сам Азербайджан приветствовал предложение председателя Европейского совета и президента Франции о размещении наблюдательной миссии ЕС не только в Армении, но также в Азербайджане. Позже, к сожалению, Азербайджан отказался от этой позиции", - напомнила представитель МИД Армении.