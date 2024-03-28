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АрмИнфо.Министерство внутренних дел Армении информирует, что с 5 апреля будет задействована 30% система бонусов на штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД).
Так, согласно сообщению ведомства, в результате законодательных реформ, реализуемых МВД, с 5 апреля текущего года, штрафы, зафиксированные патрульными службами или видеокамерами, уменьшатся на 30 % при их уплате в течение 15 дней после получения уведомления о правонарушении.
Отмечается, что обязанность по уплате будет считаться исполненной полностью (за исключением случая обжалования решения о наложении административного взыскания).
"Например, если принято решение о наложении штрафа в размере 5000 драмов, то при его уплате в течение 15 дней будет задействована 30% скидка, и обязательства будут считать полностью погашенными при перечислении 3500 драмов.
В решении о наложении административного штрафа, которое будет направлено водителю, будет указан процент уменьшения штрафа.
Система будет работать в отношении правонарушений, совершенных с 5 апреля", - проинформировали в МВД.
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|Президент Арцаха призвал Францию оказать давление на Азербайджан, чтобы освободить армянских политзаключенных
|Программа обеспечения жильем вынужденных переселенцев из Арцаха будет представлена уже в апреле - вице-премьер
|Программа поддержки <40+10> для вынужденных переселенцев из Арцаха продолжится до конца 2024 года
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|Ереван: Встреча высокого уровня в Брюсселе не направлена и не может быть направлена против какой-либо третьей стороны
|МВД информирует: С 5 апреля будет задействована 30% система бонусов на штрафы за ПДД
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|Артак Закарян: в мире имеется опыт восстановления и развития даже несостоявшихся государств
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|Ваге Ованнисян: Сегодняшняя ситуация в Армении уникальна в мировой истории, поскольку все госресурсы работают на разрушение государства
|Спикер НС: в моей встрече со Светланой Тихановской не было никакого политического подтекста
|Пашинян с французскими парламентариями обсудил процессы на Южном Кавказе
|Баку раздражен предстоящей встречей Пашиняна с Блинкеном и Фон дер Ляйн
|Посол Франции и делегация французских депутатов ознакомились c процессами по обеспечению безопасности вокруг Соткского золотоносного рудника
|Жертвы домашнего насилия в Армении стали чаще обращаться к правоохранителям - СК
|Доклад Расмуссена: Предложение Армении статуса кандидата в ЕС сделает ее поворот на Запад необратимым
|Акоп Аршакян: Армении привержена в установлении всеобъемлющего мира и стабильности в регионе посредством мирных переговоров
|Попытка номер два: Экс-замглавы Минздрава назначен замминистра здравоохранения
|В случае сдачи сел в Тавуше, будет нарушена экосистема местных жителей - эксперт
|Французский скрипач Франсуа Пино-Бенуа в сопровождении Государственного камерного оркестра Армении выступит перед ереванским зрителем
|Известный лютнист Хопкинсон Смит выступит в Армении
|Азербайджан использует находящихся в плену военно-политических руководителей Арцаха для реализации своих пропагандистских целей - заявление
|В Госдепе США отказались представить детали повестки встречи Пашинян - фон дер Ляйен - Блинкен 5 апреля в Брюсселе
|Народ Нагорного Карабаха стремится вернуться на родину и реализовать демократическое самоуправление - депутат НС Армении
|Вице-спикер НС РА: Армения по-прежнему привержена миру и стабильности в регионе Южного Кавказа
|Всеармянский саммит пройдет в этом году с 17 по 20 сентября
|Фонд Татоян совместно с другими правозащитными организациями представил доклад о пытках, совершаемых Азербайджаном в отношении армян
|Арарат Мирзоян представил аргентинским СМИ процесс нормализации армяно- азербайджанских отношений
|Посол Франции: Право арцахцев на возвращение на родину нарушено
|На историческом факультете ЕГУ открылся Центр грузиноведения
|В Госдепе рассказали о принципах политики США в отношениях с Арменией
|Клевета, нацеленная на устранение Национал-демократического полюса с политической арены: В партии ответили Следкому
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Армянский дипломат спецпредставителю ЕС: Режим Алиева на фоне безнаказанности готовится к новой агрессии против Армении
|Армянский центр международного и сравнительного права представил дела 8 армянских военнослужащих Рабочей группе ООН по насильственным исчезновениям
|Вслед за МИД Армении упоминания об Арцахе исчезли с сайта президента
|Сати Спивакова и московский Театр Наций скоро в Ереване
|Генсек ОДКБ: Терроризм воспринимается как общая угроза для членов нашей организации
|Следком Армении представил подробности по факту вторжения в отдел полиции Нор Норк
|Глава Минюста РА: по вопросу о новой Конституции Армении каких-либо обсуждений не проводилось
|Премьер: ОДКБ не выполнила свои обязательства по безопасности перед Арменией
|Сотрудничество Армении с ее партнерами в оборонной сфере не направлено против какой- либо страны - премьер-министр РА
|Пашинян: установление прочного мира и стабильности на Южном Кавказе является главным приоритетом для Армении
|Дуня Миятович: Азербайджану следует положить конец запугиванию и преследованию журналистов и активистов гражданского общества
|За инцидентом с бывшим министром обороны РА последовали многочисленные увольнения - министр юстиции
|Иранист: Ни у кого в Азербайджане и в мыслях нет передать Армении историческую гору Гаваза
|Читать больше
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