Четверг, 28 Марта 2024 11:13

АрмИнфо.Министерство внутренних дел Армении информирует, что с 5 апреля будет задействована 30% система бонусов на штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД).

Так, согласно сообщению ведомства, в результате законодательных реформ, реализуемых МВД, с 5 апреля текущего года, штрафы, зафиксированные патрульными службами или видеокамерами, уменьшатся на 30 % при их уплате в течение 15 дней после получения уведомления о правонарушении.

Отмечается, что обязанность по уплате будет считаться исполненной полностью (за исключением случая обжалования решения о наложении административного взыскания).

"Например, если принято решение о наложении штрафа в размере 5000 драмов, то при его уплате в течение 15 дней будет задействована 30% скидка, и обязательства будут считать полностью погашенными при перечислении 3500 драмов.

В решении о наложении административного штрафа, которое будет направлено водителю, будет указан процент уменьшения штрафа.

Система будет работать в отношении правонарушений, совершенных с 5 апреля", - проинформировали в МВД.