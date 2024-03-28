Четверг, 28 Марта 2024 11:11

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 28 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 квартал “Дзор 2” в Давташене; улицы Амараноцаин, Свачяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 абоненты-жильцы жилых домов 20/4, 15/5 на пр. Машоца,35 на улице Арами, 84/1, 97/2, 107 на улице Бюзанда, 26, 26А, 26Б на улице Абовяна, 31, 33, 35 на улице Налбандяна, 21, 21А на пр. Саят-Нова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 30/4-32/11 на улице Улнеци, 8-20 на улице Азатутяна, 3, 4, 5 на 2-ом переулке, 3-5, 20-38 на улице Тиграняна, 2-4 на улице Варшавян, 5-16 на улице Эмина, 8-16 на улице Агароняна, частные дома 2-40/1 на 9-ой улице Канакера; 1-14/1 на 10-ой улице; частные дома 15-52 на улице Царава Ахбюра, ЗАО “РРР Анкаин Джрери Горцаран” (Завод минеральных вод “РРР”);

в Армавирской области:

10:30-16:30 село Паракар;

в Араратской области:

10:30-12:30 частично село Айгестан;

12:00-14:00 частично села Димитров, Масис, Баграмян, Бурастан, Азатаван, Беркануш, Далар, Мргаван;

в Котайкской области:

11:00-16:00 частично села Джрвеж, Зовк, Дзорахбюр; частично 7-ой микрорайон города Абовян;

в Гегаркуникской области:

10:00-11:00 село Личк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-11:30 частично село Неркин Геташен; села Мадина, Лернакерт и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12:00-12:30 частично город Мартуни; село Геговит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13:00-15:00 государственный университет, центральная больница, здание Прокуратуры, тупик улицы Микаеляна, магазин-салон “Амен инч тан амар”, абоненты-жильцы “Пепои Дзор”, частично улица Азатутяна, газозаправочная станция ООО “Гавар” на улице Азатутяна, абоненты-жильцы на улице Огостоси 23 в городе Гавар;

в Лорийской области:

10:00-14:00 сео Негоц;

11:00-17:00 села Лернашат, Лернаджур;

в Ширакской области:

11:00-16:00 села Ширак, Камо, Джаджур, Джаджураван, Мец Сариар, Крашен, Лернут в Ахурянском регионе;

в Сюникской области:

10:30-14:30 село Арташен;

11:00-15:00 село Аржис.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 29 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 47, 49, 51, 53, 55 на улице Раффи, улицы Асратяна, Спорт, Терлемезяна, Миракяна, Меликяна, Чухаджяна, Зограба, Саргсяна, Мартиросяна, улицы Лукашина 1, 2, 3 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилые дома 8, 10 и частные дома 4/50-6/58 на улице Г. Кочара, абоненты-жильцы жилых домов 5А, 7, 7А, 7/1 на улице Сундукяна, 27 на улице Гюльбенкяна, 24/1, 26/1, 26/2, 26/3 на улице Хачатряна, 12, 14, 14/1, 16, 16/1 на улице Рубинянца, 12, 14, 16, 20 на улице Парпеци, 52, 54 на улице Пушкина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 85-89 на пр. Баграмяна, 26-32 на улице Киевяна, частные дома 55-65 на улице Айгекци; частные дома 28-69 на 35-ой улице, 27-72 на 37-ой улице, 1-38 на 39-ой улице Нор Ареша;

в Араратской области:

10:00-15:00 частично квартал “Каяран”, 2-ой квартал в городе Масис; села Норабац, Саят-Нова; частично села Зорак и Даракерт;

10:30-12:30 частично село Каначут;

11:00-14:00 частично села Айгаван и Авшар;

в Котайкской области:

11:00-16:00 частично села Джрвеж, Зовк, Дзорахбюр; частично 7-ой микоррайон города Абовян;