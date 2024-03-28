Четверг, 28 Марта 2024 11:10

АрмИнфо.Политический реванш неизбежен. Подобной точки зрения придерживается бывший заместитель министра обороны РА Артак Закарян.

На своей странице в Facebook он написал, что наступают времена надежды, веры, любви и единства. "Есть предатели босяки, которые по требованию врага сдают границы, нарисованные 30 лет назад кровью наших лучших ребят, после чего пытаются убедить невежд, что это не армянская земля. Нечему удивляться, ведь авторы подобных заявлений вместо того, чтобы получить приговор, продолжают, как минимум, получать премии из кармана воюющего народа. Потом мы говорим, почему произошел Геноцид армян, почему мы потеряли свою государственность, почему наши территории были раздроблены и разделены между соседними державами, почему иностранцы всегда решали нашу судьбу, почему мы расселились по всему миру и другие печальные события" , - написал Закарян.

Он добавил, что лишь в 1994-2018 годах суверенная Республика Армения имела честь, престиж, политическую волю, национальные интересы, безопасность, развитие и мир. "Пришло время вспомнить добрым словом правление критикуемых и оклеветанных бывших, и вернуть народу созданную им республику, исправив ошибки и недостатки прошлого. Никол (премьер-министр РА - ред.) довел все до грани провала. Однако в мире имеется опыт восстановления и развития даже несостоявшихся государств. Мы не первые и не последние", - отметил бывший замминистра.