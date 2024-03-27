Среда, 27 Марта 2024 21:26

АрмИнфо. Информация о поставках Азербайджаном вооружений киевскому режиму тщательно проверяется российскими профильными силовыми ведомствами. Об этом 27 марта на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, все, что появляется в публичном пространстве, и не только в публичном, обсуждается с предельной тщательностью со всеми странами. <Еще раз подчеркну, что мы находимся в тесном контакте по этому вопросу, в том числе и с азербайджанской стороной, как и со всеми другими странами, естественно, кроме стран Запада, которые не просто открыто декларируют поставки оружия, а еще и гордятся этим", - отметила Захарова.

При этом, она обратила внимание на то, что Азербайджан официально опроверг сообщения о поставках оружия Киеву. Для России, по словам Захаровой, тема поставок оружия - принципиальная, так как от подобных действий произрастает угроза России и ее гражданам.