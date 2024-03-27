Среда, 27 Марта 2024 21:25

АрмИнфо. Франция своими действиями и заявлениями мешает реализации договоренностей между Азербайджаном и Арменией. Об этом 27 марта на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя недавние заявления премьер-министра Французской Республики.

По ее словам, Париж на Кавказе осуществляет попытки сбора разведывательной информации и слежки за странами региона.

"Присутствие Франции в регионе Южного Кавказа - это попытка собирать информацию разведывательного характера, следить за государствами региона, не дать возможности реализоваться тем мирным договоренностям, которые были достигнуты между нашими странами, в том числе и экономического характера. Если бы истинная цель заключалась в мире и безопасности, то Франция сделала бы все для того, чтобы договоренности, которые были достигнуты с 2021 года между Азербайджаном и Арменией при посредничестве России, были реализованы. Но, как вы видите, они взяли противоположный курс", - сказала она.

По словам дипломата, наивно полагать, что Франция готова или способна обеспечить безопасность Южного Кавказа". "Если бы у Франции были такие возможности, то это государство применило бы их в тех странах, в которых у Парижа были контрактные обязательства", - подчеркнула Захарова, добавив, что Франция была обязана сделать это на Африканском континенте, так как, простите, получала за это деньги.

Официальный представитель МИД РФ также отметила, что будущее Южного Кавказа представляет собой для Франции "лишь инструмент". "Это просто разменная монета, один из способов поддержания собственного благополучия и сохранения своего реноме, в том числе на фоне и гибридной войны с Россией, и провалов на Африканском континенте", - подчеркнула дипломат.

Напомним, что 21 марта премьер-министр Франции Габриэль Атталь обвинил Россию в желании <наказать Армению> за то, что она выбрала путь демократии и правового государства. <Россия хочет наказать Армению за то, что она выбрала путь борьбы с безнаказанностью, присоединившись к Международному уголовному суду, выбрала демократию и правовое государство>, - заявил Атталь в своем выступлении на ежегодном ужине Координационного совета армянских организаций Франции (CCAF). Атталь также раскритиковал <самодовольную> позицию России, которая <не только не осудила применение силы Азербайджаном в Нагорном Карабахе, но фактически одобрила это>. <Так называемые российские миротворческие силы позволили гуманитарному кризису углубиться>, - добавил премьер-министр Франции.