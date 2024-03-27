Среда, 27 Марта 2024 21:22

АрмИнфо.Торгово-экономические отношения динамично развиваются как в двустороннем, так и многостороннем форматах, чему существенно способствуют контакты на самом высоком уровне. Об этом заявил Посол Казахстана в Армении Болат Иманбаев в ходе армяно-казахстанского бизнес-форума.

При этом посол заметил, что имеющаяся динамика торгово- экономических отношений не отражает экономический потенциал двух стран. В этой связи Болат Иманбаев подчеркнул, что Казахстан заинтересован в углублении отношений с Арменией в этом направлении.

Он сообщил, что в Казахстане действует 340 компаний с армянским капиталом и 76 армяно-казахских совместных предприятий, ведущих

деятельность в самых разных отраслях. По данным армянской стороны, в Армении зарегистрировано свыше 100 компаний с казахстанским капиталом.

Посол Иманбаев также рассказал, что на следующей неделе состоится 10-е заседание армяно-казахстанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. По его словам, ожидается, что в результате заседания будут достигнуты новые договоренности, которые придадут дополнительный импульс взаимовыгодным торгово- экономическим и инвестиционным отношениям.

По данным Статкомитета РА, внешнеторговый оборот между Арменией и Казахстаном в 2023 году достиг $100.5 млн, продемонстрировав за год рост в 2.4 раза. При этом экспорт увеличился в 3.8 раз до $71.3 млн., при росте импорта на 23,6% до $29.2 млн.

Отметим, что форум состоялся в рамках визита бизнес-делегации из Казахстана, которой был организован Дипломатическим клубом <Астана>