Среда, 27 Марта 2024 19:29

АрмИнфо.По итогам заседания Комиссии по делимитации и демаркации ведомствам было поручено выявить проблемы, которые могут возникнуть вследствие этих работ, и найти пути решения. Об этом журналистам в ходе брифинга заявил министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян.

<Все структуры по своей части должны подготовиться должным образом, чтобы понять, какие проблемы могут возникнуть, в том числе с инфраструктурами. Насколько они будут приближены к границе, или будут пересекать границу и т.д.>, - сказал министр.

На замечание журналистов о том, что люди в Тавушской области (откуда должен начаться процесс делимитации и демаркации), в неведении о дальнейшей своей судьбе, поскольку нет связи с правительством, Саносян заметил, что неопределенность возникает из-за того, что распространяются соответствующие новости. Он подчеркнул, что мысль, высказанная в Тавуше премьер-министром, более чем ясна, и что в случае каких-либо решений состоится очередная встреча. <Но так как нет никаких окончательных решений и изменений, может и нет необходимости в ежедневных встречах с представителями власти?>, - вопросил он, отметив, что сейчас идет юридический процесс.

На вопрос, почему процесс делимитации начинается с Тавуша, а, к примеру, не с регионов Армении, где есть оккупированные азербайджанцами территории, Саносян заметил, что в Тавуше есть земли, которые должны, согласно этому процессу, вернуться Армении. На данном же этапе ведомство, по словам чиновника, регистрирует проблемы, которые могут возникнуть. <Сколько будет проблем, столько и решений. Не думаю, что останутся неразрешенные проблемы>, - заметил Саносян.

На вопрос, что будут делать люди, дома которых окажутся после делимитации и демаркации на подконтрольной Азербайджану территории, глава ведомства заметил, что дома, находящиеся в пределах Республики Армении не могут после демаркации и делимитации оказаться на другой территории.

<Положительное в процессе делимитации и демаркации то, что мы будем жить в мирных условиях, в основе этого процесса - мир. Это делается для того, чтобы споров между соседями не было>, - сказал министр. Однако на последний вопрос <есть ли гарантии?>, Саносян не ответил, поспешив удалиться.

Напомним, что во время визита в Тавушскую область премьер-министр Армении Никол Пащинян заявил, что реальный процесс делимитации и демаркации может начаться с Тавуша, а именно от села Баганис до села Беркабер.