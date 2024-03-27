Среда, 27 Марта 2024 17:33

АрмИнфо.Мы хотим предложить Армении альтернативный логистический маршрут, который существенно сократит временные издержки для грузоперевозчиков и который имеет конкурентную цену. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо сообщил президент Дипломатического клуба <Астана> Кайырболат Сахметов на полях встречи бизнес-делегации из Казахстана с членами Союза промышленников и предпринимателей Армении.

Он рассказал, что речь идет о маршруте Иран-Туркменистан-Казахстан, который активно используется сегодня для грузоперевозок между этими странами. <Поскольку вы граничите с Ираном, думаю, это предложение может быть интересным. Дизельное топливо (солярка) в Иране и Туркменистане недорогое. Мы граничим с Туркменистаном, с Ираном - связаны с ним железнодорожным сообщением. Армения может погрузить свою продукцию на иранские фуры или железную дорогу, товар будет доставлен к сухому порту на границе с Туркменистаном и оттуда уже можно выполнить погрузку на наши поезда в направлении любой точки в Казахстане, стран Центральной Азии, Китая>, - пояснил глава Клуба.

Он заметил, что на Южном Кавказе Армения представляет для Казазхстана огромный интерес. В первую очередь из-за членства в ЕАЭС. Также он указал на экономические достижения Армении, зарегистрированные за последнее время. В частности, Сахметов подметил, что высокий показатель подушевого ВВП Армении ($8.2 тыс. в 2023г.- Ред.) является хорошим сигналом для казахстанских предпринимателей и инвесторов.

Глава Клуба рассказал, что визит делегации обусловлен именно намерением исследовать промышленный потенциал Армении, найти ниши, где можно нарастить взаимовыгодное сотрудничество. В качестве одной из ключевых сфер он назвал сектор ИТ, заметив, что впечатлен результатами отрасли (по итогам 2023г. объем $2.2 млрд. - Ред.), количеством стартапов, которые, по его мнению, могут успешно работать и в Казахстане. <Казахстан - большая страна с населением 20 млн. человек, имеющая тесные связи с соседними странами Центральной Азии. Мы цифровое государство, где активно развивается электронная коммерция, с покрытием интернета в 95%, экспортирующее различные технологические решения в ряд стран. И здесь мы могли бы найти с Арменией точки соприкосновения>, - подчеркнул Сахметов.

Он добавил, что есть также перспективы реализации совместных проектов, в том числе промышленной кооперации. <К сожалению, наш бизнес не так хорошо осведомлен о потенциале Армении. И как раз цель нашего визита придать импульс, и маленькими шагами нарастить сотрудничество. Положительная динамика уже есть. Но наша цель довести объемы взаимного товарооборота до полмиллиарда долларов в течение 1-2 лет>, - подчеркнул руководитель Дипклуба.

Казахстанский представитель сообщил, что делегация пробудет в Армении 5 дней, и помимо визитов на промышленные предприятия ожидаются также встречи в Мэрии Еревана, Министерстве высокотехнологической промышленности и др. В состав делегации вошли предприниматели различных секторов экономики, в том числе ИТ, логистики, туризма, торговли, промышленности и т.д.

Резюмируя, он с уверенностью заметил, что это только начало, и

интенсивность визитов, в том числе взаимных, будет расти.

Отметим, что деятельность Дипломатического клуба <Астана>, который

был создан в 2018 году, имеет дипломатическое и культурное

направления, осуществляется путем информационной и организационной поддержки членов Клуба, проведения открытых и закрытых мероприятий.

В числе задач Клуба - организация площадки для обсуждения актуальных вопросов взаимодействия в сфере культуры, бизнеса и развития международных отношений, а также содействие в налаживании продуктивных взаимоотношений с казахстанскими и иностранными посольствами и консульствами, представительствами международных организаций и бизнеса.

По данным Статкомитета РА, внешнеторговый оборот между Арменией и Казахстаном в 2023 году достиг $100.5 млн, продемонстрировав за год рост в 2.4 раза. При этом экспорт увеличился в 3.8 раз до $71.3 млн., при росте импорта на 23,6% до $29.2 млн.