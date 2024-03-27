Среда, 27 Марта 2024 16:40

АрмИнфо. Главы парламентских делегаций государств-членов ОДКБ выступили с Заявлением, осуждающим жестокий теракт, произошедший 22 марта 2024 года в торгово-развлекательном центре города Красногорска Московской области "Крокус Сити Холл".

"Мы, главы парламентских делегаций государств-членов ОДКБ в Парламентской Ассамблее Организации, решительно осуждаем акт жестокой и циничной террористической атаки, совершенный 22 марта 2024 года в Московской области и приведший к многочисленным жертвам среди мирных граждан", - говорится в тексте Заявления, опубликованном на официальном сайте ПА ОДКБ.

Парламентская Ассамблея Организации выразила готовность активно бороться с распространением террористической и экстремистской идеологии, а также противодействовать вербовке в ряды террористических организаций.

В Заявлении сказано, что государства-члены ОДКБ выступают за дальнейшую консолидацию в противодействии терроризму и экстремизму как в рамках ОДКБ, так и на мировом уровне.

Меж тем, как заявила пресс-секретарь спикера парламента РА армянским СМИ, Армения не присоединилась к заявлению ПА ОДКБ с осуждением теракта в "Крокус сити холле", поскольку ее членство в Организации "заморожено".

Она также добавила, что спикер парламента Ален Симонян выразил соболезнования в своем ТГ-канале, а зампред Акоп Аршакян осудил теракт на выступлении в Женеве.

Отметим, что теракт в Подмосковье унес жизни 140 человек, в том числе и трех детей. Более 180 человек пострадали. В списке погибших числится одна гражданка Армении - Лилит Исраелян.