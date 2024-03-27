Среда, 27 Марта 2024 15:56

АрмИнфо. Сегодняшняя ситуация в Армении уникальна в мировой истории, поскольку все государственные ресурсы работают на разрушение государства, считает член группы "Альтернативные проекты" Ваге Ованнисян.

В этом ключе эксперт указывает на сверх важность правильного представления ресурсов разрушения государства и путей предотвращения этого. По его словам, чтобы не проиграть, необходим математический расчет.

"Никол не один: есть правительство, есть силовики, есть фракция НС. Примем во внимание, что после сдачи Арцаха не было ни одной отставки представителя власти.

Кроме того, есть серьезная медийная система, конкретная армия пропагандистов, готовая к исполнению любого мерзкого приказа - своего рода система "Гитлерюгенд".

Есть класс, пользующийся нынешней властью, который хоть и чувствует глубоко в душе боль за происходящее, однако до последнего момента будет отдавать предпочтение своим меркантильным интересам", - отметил Ованнисян.

В тоже время он уверен, что у армянского общества есть необходимый ресурс для сопротивления процессу разрушения государства.

Ованнисян напомнил, что в Национальном Собрании есть две оппозиционные фракции.

"Есть оппозиционные депутаты, которые постоянно вовлечены в публичное поле и высказываются там весьма грамотно. Есть достаточно много депутатов, которые хоть ничего и не делают, но и вреда не наносят.

Более того, существуют десятки оппозиционных партий с ужасающими названиями, но их коллективный эффект равен нулю.

Есть добротный список общественных деятелей, которые работают в режиме нон-стоп, пытаясь своими грамотными формулировками предотвратить, предостеречь, предложить что-либо, тем самым, воздействуя на общественные настроения. Среди них Армен Ашотян, который продолжает вести активную деятельность, даже находясь в тюрьме.

Есть формирующиеся отряды и движения, которые хоть и имеют здоровый потенциал, но им еще необходимо время для становления", - добавил политолог, напомнив и о наличии ряда СМИ, которые ведут серьезную работу.

По его словам, есть церковь и ее отдельные служители, которые ежедневно, открыто несут в общество проповедь во имя Родины, человечества, во имя совести.

Политолог добавил, что еще есть ощутимая масса людей, которые уже отвергли Никола в своем сердце, однако пока еще никого не выбрали.

При этом Ованнисян считает, что сегодня у Пашиняна и его системы однозначно нет достаточного потенциала, чтобы разрушить государство "Власть Никола и его команды лишь на первый взгляд кажется неприступной крепостью. При оказании верного давления она довольно быстро рухнет, потому что уже лишена реальной общественной поддержки.

Но и потенциала сопротивления недостаточно для того, чтобы предотвратить расчленение страны. Беспрепятственная сдача Арцаха - ярчайшее тому подтверждение", - продолжил эксперт.

Ованнисян считает важным в текущих реалиях четко понимать нескольких реальностей. В частности, что ресурс Никола на данный момент достиг своего апогея и шансов расти дальше у него нет.

"В этой стране любой, кто чисто по-человечески способен сотрудничать и работать с ним, уже это сделал. Одним именем больше, другим меньше - ничего не изменит. На данный момент перед Николом стоит задача не то, чтобы увеличить потенциал своей власти, а хотя бы сохранить свою команду. И такие проблемы обычно завершаются форс- мажорным крахом.

Более того, Оппозиция же, напротив, имеет огромный потенциал для роста. У нас прямо перед глазами - разумеется, при условии правильно организованной работы, - имеется потенциал для многократного наращивания сопротивления. И этот потенциал - потенциал победы.

Описание верной работы оппозиции и, как следствие, ее победы заключается в двух простых пунктах: грамотная работа и Честность", - уверен политолог.

В заключение он отметил важность крайней бдительности для того, чтобы не поддаваться на управляемые провокации и избегать глупостей, совершаемых даже из самых честных побуждений. "Это не проблема 4 сел, это проблема ОДНОГО человека, который деформировал государство. Это - проблема существования государства", - резюмировал Ованнисян.