Среда, 27 Марта 2024 15:55

АрмИнфо.<В моей встрече со Светланой Тихановской не было никакого политического подтекста>, - заявил 27 марта журналистам председатель Национального Собрания РА Ален Симонян.

По его словам, приписываемые ему заявления по поводу этой встречи являются абсурдом. <Мы принимали участие в одном мероприятии, вышли из зала заседаний и в кулуарах ПА <Евранест> я всего лишь выразил ей признательность за выступление, в котором содержалась поддержка Армении>, - сказал спикер, добавив, что подобного рода заявления звучали и в выступлениях представителей делегаций других стран. Симонян подчеркнул, что даже после выступления спикера азербайджанского парламента не потребовалось реакции с армянской стороны, поскольку выступавшие делегаты полностью встали на защиту национальных интересов Армении. <Я не мог не выразить признательность как Тихановской, так и другим выступавшим. Она была всего лишь приглашенной гостьей и не имела каких-либо полномочий что-либо обсуждать>, - сказал спикер НС, добавив, что беседу с Тихановской нельзя даже назвать встречей.

Симонян назвал несерьезными записи пользователей армянского сегмента социальных сетей о том, что именно эта встреча и стала причиной для принятия официальным Минском решения о прекращении поставок продукции ООО <Арарартский коньячный завод>.

Напомним, что разговор двух политиков состоялся в кулуарах ПА <Евранест>, прошедшей в Брюсселе.

Ранее пресс-служба Тихановской сообщила, что в ходе встречи представитель белорусской оппозиции высказала слова солидарности с

Арменией, а также поблагодарила за решение премьер- министра РА Никола Пашиняна не приезжать на саммит ОДКБ в Минск в ноябре прошлого года. Также с армянской делегацией поднимался вопрос белоруса Ярослава Новикова, задержанного по запросу силовиков Беларуси. Представители Армении сообщили, что он получит политическое убежище.

Между тем, стало известно, что в Белоруссии запретили ввоз продукции <Араратского коньячного завода>. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на соответствующее постановление заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Республики Беларусь Александра Тарасенко. В документе от 19 марта указывается, что решение принято в связи с обнаружением в одном из производимых заводом вин синтетического красителя азорубина.