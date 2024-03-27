Среда, 27 Марта 2024 15:47

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию, возглавляемую председателем группы дружбы Франция-Армения Национального собрания Франции Анн-Лоранс Петель.

Как сообщает пресс-служба премьера, Пашинян приветствовал визит членов межпарламентской группы дружбы в Армению и поблагодарил их за приверженность повесткам дня, связанным с Арменией. Премьер подчеркнул крепкие связи, сложившиеся между парламентами Армении и Франции, и подчеркнул факт интенсивного двустороннего сотрудничества на высоком уровне.

Анн-Лоранс Петель, в свою очередь, отметила, что в дружественную группу входят представители всех фракций НС, у которых есть безоговорочный политический консенсус в поддержку Армении.

Собеседники затронули вопросы, связанные с многосекторальным сотрудничеством Армения-Франция, межпарламентским взаимодействием, деятельностью французских компаний в нашей стране, участием в инвестиционных программах, реализацией проектов в инфраструктуре, сельском хозяйстве, энергетике и других направлениях.

Обсуждались процессы, происходящие на Южном Кавказе. Пашинян коснулся обсуждений мирного договора между Арменией и Азербайджаном и подчеркнул, что принципы договора были принципиально согласованы в заявлении, сделанном в рамках четырехсторонней встречи, состоявшейся в Праге 6 октября 2022 года. Обсуждались также возможности разблокирования региональной инфраструктуры. В этом контексте Никол Пашинян представил проект правительства РА <Перекресток мира> и его принципы.

Состоялся обмен мнениями о деятельности гражданской миссии Евросоюза в Армении, дальнейшем развитии сотрудничества Армения-ЕС.

Были также затронуты гуманитарные проблемы людей, насильственно переселенных из Нагорного Карабаха, шаги и планы правительства РА по их решению. В плане решения нужд вынужденных переселенцев Пашинян также подчеркнул важность последовательной поддержки международного сообщества.