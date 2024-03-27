Среда, 27 Марта 2024 15:45

АрмИнфо. Посол Франции в Армении Оливье Декотиньи и делегация французских депутатов ознакомились c процессами, связанными с безопасностью вокруг Соткского золотоносного рудника, расположенного в Гегаркуникской области РА. Об этом говорится в сообщении гражданской миссии ЕС в Армении (EUMA) в Твиттер (Х).

"Мы были рады принять в Мартуни посла Франции в Армении Оливье Декотиньи и депутатов Национального Собрания Франции. Мы представили нашу деятельность и процессы, связанные с безопасностью вокруг Соткского золотоносного рудника", - отмечается в сообщении EUMA.

Отметим, что Сотский золотоносный рудник был вынужден приостановить свою работу в начале лета прошлого года из соображений безопасности, что связано с перманентными обстрелами со стороны Азербайджана.

Сотскский рудник эксплуатируется компанией GPM Gold, которая также эксплуатирует Араратскую золотоизвлекательную фабрику и является одним из крупнейших промышленных инвесторов страны.