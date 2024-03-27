Среда, 27 Марта 2024 13:51

АрмИнфо. Случаи домашнего насилия в Армении в 2023 году выросли почти на 93%, говорит статистика. Однако, в Следственном комитете убеждены, что рост показателя связан скорее с ростом обращений к правоохранителям, нежели увеличением количества преступлений.

Так, проанализировав итоги прошлого года, следственный орган отмечает, что в производстве Комитета по соответствующим статьям Уголовного кодекса РА было рассмотрено 1848 уголовных производств, возбужденных по делам о домашнем насилии, против 960 рассмотренных в 2022 году дел (рост на 888, или 92,5%).

Количественный рост производств, как считают в СК, обусловлен преимущественно новой методикой ведения статистики уголовных производств, вытекающей из требований нового Уголовно-процессуального кодекса, вступившего в силу в июне 2022 года. Кроме того, в последнее время наблюдается тенденция обращения потерпевших в правоохранительные органы по делам о домашнем насилии, то есть увеличение количества производств связано не с увеличением количества случаев насилия, а с увеличение раскрытия информации.

Одновременно зафиксирован рост количества дел, направленных в суд. В 2023 году из 1848 производств 338 завершились обвинительным заключением и 341 человек был направлен в суд. В 2022 году в суд было направлено 122 дела с обвинениями против 126 человек. Более половины направленных в суд дел, 51%, касаются случаев физического насилия (избиения).

<Следственный комитет РА считает необходимым сообщить и предупредить, что согласно правовым нормам, установленным Уголовным кодексом Республики Армения, вступившим в силу с 1 июля 2022 года, в случае отдельных видов преступлений, например, убийства, причинения тяжкого, средней или незначительного вреда здоровью, незаконного лишения свободы свободы, психического или физического воздействия и т.п., совершенным близким родственником, считается отягчающим обстоятельством. Комитет призывает граждан воздержаться от подобных действий>, - говорится в сообщении СК.