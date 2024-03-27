Среда, 27 Марта 2024 12:22

АрмИнфо. Делегация Национального Собрания Армении во главе с вице-спикером Акопом Аршакяном провела встречу со своими датскими коллегами в рамках 148-й Ассамблеи Межпарламентского союза.

Как сообщает пресс-служба Парламента, вице-спикер подчеркнул, что Армения придает большое значение развитию всесторонних отношений с Данией, как с надежным партнером. <Наши страны и народы разделяют общие ценности, которые являются хорошей основой для дальнейшего развития многостороннего сотрудничества>, - подчеркнул он.

Аршакян коснулся также ситуации в регионе, переговорного процесса в рамках урегулирования армяно-азербайджанских отношений, проекта <Перекресток мира>.

Вице-спикер подтвердил приверженность Армении в установлении всеобъемлющего мира и стабильности в регионе посредством мирных переговоров.

Датская делегация выразила поддержку мирному процессу, территориальной целостности Армении, демократии и независимости.

Стороны придали важность межпарламентским отношениям, выразив надежду, что взаимные визиты и сотрудничество будут продолжены во благо развития отношений между странами.