Среда, 27 Марта 2024 11:46

АрмИнфо. Левон Акопян назначен заместителем министра здравоохранения Армении.

Решение, как сообщает официальный сайт правительства, подписал премьер Никол Пашинян 27 марта.

Примечательно, что Акопян ранее занимал должность замглавы Минздрава и решением Пашиняна от 20 декабря 2019 года был освобожден от занимаемой должности.