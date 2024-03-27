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 Среда, 27 Марта 2024 11:46
Наира Бадалян

Попытка номер два: Экс-замглавы Минздрава назначен замминистра здравоохранения

Попытка номер два: Экс-замглавы Минздрава назначен замминистра здравоохранения

АрмИнфо. Левон Акопян назначен заместителем министра здравоохранения Армении.

Решение, как сообщает официальный сайт правительства, подписал премьер Никол Пашинян 27 марта.

Примечательно, что Акопян ранее занимал должность замглавы Минздрава и решением Пашиняна от 20 декабря 2019 года был освобожден от занимаемой должности. 

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