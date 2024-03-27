Среда, 27 Марта 2024 11:45

АрмИнфо.Среди жителей Тавушской области нет паники в связи с намерениями Армении передать Азербайджану ряд сел области. Об этом выступая в Армянском центре национальных и стратегических исследований заявила эксперт по вопросам безопасности, председатель Центра "Женщины и глобальная архитектура безопасности" Армине Маргарян, комментируя итоги посещения региона группой армянских экспертов.

Как отметила Маргарян, у местных жителей имеется очень серьезная обеспокоенность относительно своего будущего, поскольку, если ситуация будет разрешена так, как ее представил премьер-министр РА Никол Пашинян в ходе своего визита в Тавушскую область, то возникнет риск нарушения экосистемы местных жителей. "Это означает, что местные жители, либо не смогут жить в этом районе, либо они будут постоянно находиться под угрозой своих жизней. Тем самым, в данном случае мы имеем дело с человеческой безопасностью", - отметила эксперт.

Вторая озабоченность, как отметила Маргарян, касается угрозы войны, о которой говорил глава армянского правительства, что объективно вызвало тяжелые эмоции у местных жителей, у которых возникает вопрос о том, на ком в таком случае лежит функция обеспечения безопасности. "То есть, мы вновь имеем дело с вопросом человеческой безопасности, поскольку у тавушцев возникло ощущение, что они остались одни со своими проблемами", - подчеркнула Маргарян.

Она также указала на то, что ведется довольно грамотная информационная война, в первую очередь, со стороны России, против гражданской наблюдательной миссии Европейского Союза в Армении, направленная на формирование среди жителей сел Тавушской области антагонистических настроений в отношении представителей ЕС в целях их удаления из региона. Москва хочет поддерживать ожидания жителей приграничных районов к наблюдательской миссии ЕС на высокой планке с тем, чтобы в случае провала этих ожиданий, можно будет заявить, что <вот вам и Европа, которая ничего не сделала>. "Я сама слышала несколько формулировок о том, что регион является зоной ответственности России, и именно Москва должна решить вопрос", - отметила Маргарян.

Ситуация, считает эксперт, будет развиваться в отрицательном русле, если отношение к эффективности деятельности миссии ЕС будет развиваться в подобном ключе. Все это является свидетельством того, что с местными жителями на государственном уровне не ведется никакой работы. Как говорится, свято место пусто не бывает, и свободное информационное пространство быстро заполняется другими сообщениями", - сказала Маргарян.

Она заметила, что даже если процесс делимитации и демаркации границ будет проходить исключительно по картам, это не принесет мира региону. "Даже если представить, что Азербайджан зеркально пойдет на это, в любом случае, технически, будет нарушена экосистема местных жителей, а их проблемы не будут разрешены. Трудно себе представить, что Азербайджан пойдет на такой шаг и отойдет от уже занятой им позиции. Не следует также забывать, что все ближайшие дороги ведут в Грузию. И если в этом районе начнутся серьезные военные столкновения, ситуация обострится уже на приграничной с Грузией полосе", - подчеркнула эксперт.