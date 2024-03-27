Среда, 27 Марта 2024 11:42

АрмИнфо.В результате проводимой Азербайджаном многолетней политики геноцида, были грубо нарушены и продолжают по сей день нарушаться, фундаментальные нормы прав человека, установленные не только в рамках национального законодательства, но и в ряде международно-правовых актов.

Об этом говорится в заявлении сети неправительственных организаций по защите прав лиц, насильственно переселенных из Арцаха, в связи с запланированным Азербайджаном на 28 марта показе фейкового фильма с участием пленного военно- политического руководства НКР.

В заявлении напоминается, что и в ходе 44-дневной войны 2020 года и военных действий, развязанных Азербайджаном против Республики Арцах 19 сентября 2023 года, против гражданского населения использовалось оружие и кассетные ракеты, запрещенные международными документами.

"В результате этих и других злодеяний несколько мирных жителей погибли и получили ранения различной степени тяжести, в том числе маленькие дети, пожилые люди и беременные женщины.

Более десятка наших соотечественников, в том числе бывшие военные и политические руководители Республики Арцах, оказались в плену у Азербайджана. Воспользовавшись уязвимым положением заключенных, Азербайджан использует их для реализации своих пропагандистских целей. В частности, в Азербайджане был показан анонс фейкового и сфабрикованного фильма, снятого на основе принудительных интервью с пленными военными и политическими руководителями Республики Арцах, который власти Азербайджана назвали "Антитеррор"", - говорится в заявлении.

Вместе с тем подчеркивается, что эта антиармянская политика Азербайджана, а также незаконные действия против пленных нарушают основополагающие положения Всеобщей декларации прав человека, Европейской конвенции по правам человека и Конвенции об обращении с военнопленными.

"На основании вышеизложенного мы призываем правительство Республики Армения, Совет Безопасности ООН, Европейский Союз, Совет Европы и посольства, действующие в Республике Армения, принять эффективные меры: к скорейшему освобождению всех лиц, захваченных Азербайджаном.

Кроме того, до освобождения всех заключенных, чтобы не допустить любого использования их уязвимости, в том числе в пропагандистских целях; не допускать показа фильма, основанного на ложной и сфабрикованной информации", - подчеркивается в заявлении.

Отметим, что ранее, Азербайджан анонсировал интервью с захваченными в плен руководителями Арцаха.