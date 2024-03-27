Среда, 27 Марта 2024 11:40

АрмИнфо. Международное сообщество обязано приложить согласованные усилия в направлении соблюдения принципов международного права и обеспечения достоинства и прав всех лиц, затронутых нагорно- карабахским конфликтом. Об этом, выступая на 148- ой Ассамблее Межпарламентского союза, заявил член армянской делегации в МПС, депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Армения" Левон Кочарян.

По его словам, прошло шесть месяцев с того дня, как вооруженные силы Азербайджана напали на Нагорный Карабах, захватив его. 19 сентября 2023 года после почти 10-месячной осады, приведшей к массовому голоду, лишениям, болезням и смертям, более 120 тысяч армян - почти все население, находящееся под угрозой уничтожения - были вынуждены покинуть свою родину.

"Я с большой тревогой и болью следил за событиями, происходящими на родине, из Армении, вновь переживая воспоминания о своем детстве, проведенном в убежище после азербайджанских воздушных бомбардировок в начале 1990-х годов. Народ Нагорного Карабаха имеет древнюю и глубокую связь со своей родиной, исторические свидетельства которой уходят в глубь веков. Поколения жили, работали и строили свою жизнь в этом регионе, создавая богатое культурное наследие, которое связывает их с этой землей", - подчеркнул Кочарян.

Депутат подчеркнул, что несмотря на трудности, народ Нагорного Карабаха продолжает оставаться стойким в своем стремлении вернуться на родину, определить свое политическое будущее и реализовать собственное демократическое самоуправление. Согласно Международному пакту о гражданских и политических правах, армяне Нагорного Карабаха имеют абсолютное право вернуться на свою родину. Международный суд ООН 17 ноября прошлого года постановил, что Азербайджан должен обеспечить <безопасное, беспрепятственное и беспрепятственное возвращение армян Нагорного Карабаха". 12 марта Европарламент принял резолюцию, призывающую Азербайджан "искренне вступить во всесторонний и прозрачный диалог с армянами Карабаха, чтобы обеспечить уважение их прав и гарантировать их безопасность, включая право вернуться в свои дома и жить там в достойных и безопасных условиях".

"Достижение прочного мира в регионе невозможно, когда народ Нагорного Карабаха насильственно вытесняется со своей родины, а Армении навязывается концепция "мира". Содействие возвращению народа Нагорного Карабаха на родину под международной защитой и гарантиями важно для содействия стабильному и прочному миру в регионе, и эта концепция должна быть включена в мирный договор между Арменией и Азербайджаном. Действительно, признание и защита права на возвращение является не только вопросом справедливости и прав человека, но и имеет огромное значение для содействия миру, стабильности и примирению в регионе. Международное сообщество обязано приложить согласованные усилия в направлении соблюдения принципов международного права и обеспечения достоинства и прав всех лиц, затронутых конфликтом", - сказал депутат НС РА