Вторник, 26 Марта 2024 21:59

АрмИнфо. Всеармянский саммит в этом году пройдет в Ереване с 17 по 20 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Аппарата главного уполномоченного по делам диаспоры Республики Армения.

Саммит станет площадкой для обсуждения важных тем и стратегических вопросов общенационального значения, касающихся возможности прогресса родины, настоящего и будущего, национальной безопасности, устойчивого развития, экономики, потенциала страны и Диаспоры, внедрения новых технологий в научную, образовательную и другие сферы и др. В саммите примут участие 1000 представителей Диаспоры и Армении.

Всемирный армянский саммит впервые состоялся в 2022 году. В мероприятии приняли участие более 600 участников из более 50 стран и 130 спикеров из 15 стран. В ходе саммита обсуждались темы общеармянского значения, озвученные идеи и предложения легли в основу стратегии сотрудничества "Армения-Диаспора".