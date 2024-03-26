Вторник, 26 Марта 2024 21:58

АрмИнфо.Фонд <Татоян>, <Центр международного и сравнительного права>, Фонд <Арбане> и <Союз защиты интересов и прав народа Арцаха> опубликовали совместный доклад <Нарушения Азербайджаном Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания в контексте расовой и этнической дискриминации в отношении армян>. Доклад был представлен Комитету ООН против пыток.

Как сообщает фонд <Татоян>, в докладе говорится о пытках, совершенных Азербайджаном против армянских военнослужащих и гражданских лиц в течение 2016- 2019 годов. Собранные инциденты демонстрируют закономерность практики Азербайджана против лиц армянской национальности.

<Зафиксированные случаи показывают, что обезглавливание армянских солдат и мирных жителей является широко распространенным методом причинения моральных страданий как непосредственно потерпевшим, так и членам их семей>, - говорится в источнике.

В докладе говорится, что не расследуя все эти бесчеловечные проявления, тем самым повышается уровень безнаказанности, как среди азербайджанских ВС, так и среди населения. Кроме этого, отмечено, что преступники удостаиваются наград и почестей со стороны высокопоставленных лиц азербайджанского государства.

<Эти действия разжигают ненависть к армянским гражданам и гарантируют уход от уголовной ответственности>, - говорится в источнике.