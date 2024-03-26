Вторник, 26 Марта 2024 19:56

АрмИнфо.Право арцахцев на возвращение на родину, что было признано Международным судом, нарушено. Об этом в своем микроблоге в Твиттер написал Посол Франции в Армении Оливье Декотиньи.

Подчеркнув, что дорога в Степанакерт сейчас закрыта, дипломат напомнил, что 100 тыс. армян Нагорного Карабаха насильственно покинули свои дома после жестокого нападения со стороны Азербайджана, чему предшествовала тотальная блокада на протяжении 9 месяцев.