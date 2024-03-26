Вторник, 26 Марта 2024 18:56

АрмИнфо. На историческом факультете Ереванского государственного университета открылся Центр грузиноведения.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта, на церемонии открытия присутствовали министр ОНКС Армении Жанна Андреасян и министр образования, науки и молодежи Грузии Георгий Амилахвари.

Назвав открытие Центра грузиноведения а ЕГУ историческим событием, Амилахвари отметил, что Грузия и Армения имеют многовековую историю добрососедских отношений и дружбы, что является прочной основой для развития и углубления двусторонних отношений. <Мы придаем особую важность многостороннему развитию отношений между нашими странами, и для нас большое значение имеет прочное сотрудничество между армянскими и грузинскими университетами. Как для Армении важно развитие арменоведения, так и для Грузии - грузиноведения. Открывая подобный центр в армянском ВУЗе, мы выходим на более высокий уровень многовековых отношений>, - подчеркнул он.

Учитывая общее историческое прошлое, министр придал важность совместным работам арменоведческих и грузиноведческих кругов . <Уверен, что вы к этому также готовы>, - подчеркнул он. Амилахвари заметил, что в Государственном Тбилисском университете успешно работает Центр арменоведения, где проводятся многочисленные научно-исследовательские работы.

Согласно источнику, министр образования, науки и молодежи Грузии подарил Центру грузиноведения ЕГУ книгу Шоты Руставели <Витязь в тигровой шкуре>.

Жанна Андреасян в свою очередь напомнила, что в прошлом году между профильными ведомствами Армении и Грузии был подписан меморандум о сотрудничестве с целью укрепления двусторонних дружественных отношений. Она подчеркнула, что создание подобного центра важно с точки зрения подготовки специалистов хорошо осведомленных о дружественной Грузии, что посодействует дальнейшему развитию и углублению добрососедских отношений.

Андреасян заметила, что углубление знаний о регионе, в том числе посредством изучения языков, является продолжительной политикой правительства. В рамках этой политики, по словам главы МОНКС, а школах Армении осуществляется программа по изучению грузинского языка.

Жанна Андреасян заметила также, что между странами имеется большой потенциал для расширения сотрудничества в образовательной сфере. <Учитывая, что обе страны интенсивно осуществляют образовательные реформы, у нас есть возможность поделиться опытом друг с другом, обсудить и понять, как мы можем учиться друг у друга, поддерживать друг друга и помогать друг другу. Кроме этого, у ученых также есть большие возможности в контексте проведения совместных исследований, а также для подачи совместных заявок на международных площадках>, - отметила она.

Отметим, что в рамках официального визита в Армению Георгий Амилахвари в сопровождении Жанны Андреасян посетил Музей-институт древних рукописей Матенадаран.