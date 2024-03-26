Вторник, 26 Марта 2024 18:42

АрмИнфо.<Национальный демократический полюс> ответил на сообщение Следственного комитета Армении по делу о терроризме, возбужденному после нападения на отделение полиции Нор Норка.

Напомним, что трое вооруженных граждан 24 марта в районе 17:00 пытались вторгнуться в помещение полиции района Нор Норк в Ереване. Один из них бросил гранату, в результате чего он и второй нападавший получили травмы и были госпитализированы, а третий позже был обезврежен сотрудниками полиции и СНБ.

Согласно СК, правоохранители провели ряд обысков у лиц, имеющих отношение к подозреваемым, а также в офисе <Национально-демократического полюса>. Здесь были обнаружены две боевые гранаты, а также множество документов и предметов, представляющих интерес для следствия. Всего проведено 23 обыска, допрошены более 10 человек. Были обнаружены документы, оружие, схемы, смеси, похожие на наркотические вещества, а также две боевые гранаты.

<Уполномочены разъяснить, что ни на одной территории, обслуживающей офис Национал- демократического полюса, обыск не производился, поэтому никакого оружия, а также многих документов и предметов, представляющих интерес для следствия, обнаружено не было.

Данная дезинформация является клеветой, целью которой является устранение Национал- демократического полюса с политической арены перед судьбоносными для Армении событиями путем демонизации политической силы>, - говорится в заявлении политического блока.