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 Вторник, 26 Марта 2024 18:41

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 27 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

11:00-14:00  жилые дома 18, 20, 22, 24, 26 на 1-ой улице Аванесова,  4 на улице Х. Даштенци;

11:00-17:00    абоненты-жильцы жилых домов 67 на улице Анрапетутяна, 11, 11А на улице Туманяна, 90, 96, 98 на улице Налбандяна, 5А, 7, 9, 11 на улице Вардананца, 10-24 на улице Чаренца, 37, 39, 41 на улице Абовяна, 6, 6А, 8 на улице Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 35/1-39А на улице Гюльбенкяна, 55/20-56/2 на улице Гапанцяна, 12-16/1 на улице Рубинянца, частные дома 21-62 на улице Гоголя, жилой дом 2 на 1-ой улице Аванесова; частные дома 125/3 на 35-ой улице, 125-135 на 37-ой улице, 68-119 на 41-ой улице Нор Ареша;

 

в Арагацотнской области:

12:00-15:00  улицы З. Андраника, Нарекаци, Н. Аштаракеци, Шаазиза, Восканяна, Тамазяна, Теряна, Шираза, Шахназаряна, В. Петросяна в городе Аштарак;

 

в Араратской области:

10:30-12:30  частично село Айгестан;

 

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично улицы 26 Комисарнери, Андраика, Вардана Зоравара, Таманцинери, Камо, Телави, Момика, Вайк в городе Ехегнадзор;

 

в Котайкской области:

11:00-14:00 село Маяковский и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 частично села Джрвеж, Зовк; частично 7-ой микрорайон города Абовян;                    

 

в Гегаркуникской области:

10:00-11:00 село Цовасар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:30-12:30 село Цаккар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-13:00 село Золакар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Лорийской области:

10:00-14:00 села Чочкан, Мец Айрум, Покр Айрум;

10:00-14:00   кварталы 5-14, улицы Ереванян, Эребуни, Пушкина, Абовяна, Демирчяна, Гагарина, Наири, Крупской, Шираза, Гетапня, Дпроцаканнери, Лчапня, Орджиникидзе, Ареваин, Латишакан в городе Ташир.

 

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

 

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

 

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 28 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10:00-16:00  квартал “Дзор 2” в Давташене; улицы Амараноцаин, Свачяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00  абоненты-жильцы жилых домов 20/4, 15/5 на пр. Машоца,35 на улице Арами, 84/1, 97/2, 107 на улице Бюзанда, 26, 26А, 26Б на улице Абовяна, 31, 33, 35 на улице Налбандяна, 21, 21А на пр. Саят-Нова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 30/4-32/11 на улице Улнеци, 8-20 на улице Азатутяна, 3, 4, 5 на 2-ом переулке, 3-5, 20-38 на улице Тиграняна, 2-4 на улице Варшавян, 5-16 на улице Эмина, 8-16 на улице Агароняна, частные дома 2-40/1 на 9-ой улице Канакера; 1-14/1 на 10-ой улице; частные дома 15-52 на улице Царава Ахбюра, ЗАО “РРР Анкаин Джрери Горцаран” (Завод минеральных вод “РРР”);

 

в Армавирской области:

10:30-16:30 село Паракар;

 

в Араратской области:

10:30-12:30 частично село Айгестан;

12:00-14:00 частично села Димитров, Масис, Баграмян, Бурастан, Азатаван, Беркануш, Далар, Мргаван;

 

в Котайкской области:

11:00-16:00  частично села Джрвеж, Зовк, Дзорахбюр; частично 7-ой микрорайон города Абовян;

 

в Гегаркуникской области:

10:00-11:00  село Личк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-11:30  частично село Неркин Геташен; села Мадина, Лернакерт и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12:00-12:30  частично город Мартуни; село Геговит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

13:00-15:00  государственный университет, центральная больница, здание Прокуратуры, тупик улицы Микаеляна, магазин-салон “Амен инч тан амар”, абоненты-жильцы “Пепои Дзор”, частично улица Азатутяна, газозаправочная станция ООО “Гавар” на улице Азатутяна, абоненты-жильцы на улице Огостоси 23 в городе Гавар;

 

в Лорийской области:

10:00-14:00 сео Негоц;

11:00-17:00  села Лернашат, Лернаджур;

 

в Ширакской области:

11:00-16:00  села Ширак, Камо, Джаджур, Джаджураван, Мец Сариар, Крашен, Лернут в Ахурянском регионе;

 

в Сюникской области:

10:30-14:30 село Арташен;

11:00-15:00 село Аржис.

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