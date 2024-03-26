Вторник, 26 Марта 2024 18:40

АрмИнфо.Посол Армении в Бельгии, глава представительства Армении в Евросоюзе Тигран Балаян отреагировал на запись спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара о недопустимости угроз в адрес Армении в азербайджанских СМИ.

Балаян реагируя на данную публикацию Клаара, в частности, написал в своем микроблоге в Твиттер (Х): "Дорогой, Тойво Клаар, в Азербайджане ничто не может транслироваться без одобрения президент этой страны, который не воспринимает всерьез предупреждения, не подкрепленные действиями.

Режим Алиева готовится к новой агрессии против Армении, так как за предыдущие он не был привлечен к ответственности. Мы верим в способность ЕС остановить Алиева путем однозначной поддержки Армении".

На данную запись Клаара отреагировала и американский журналист Линдси Снелл, которая подчеркнула, что азербайджанские государственные СМИ ежедневно угрожают Армении.

"Вот государственный канал Азербайджана, угрожающий самому существованию Армении несколько дней назад", - написала она, поделившись видеороликом азербайджанского ТВ, в котором вся территория Армении представлена частью Азербайджана.