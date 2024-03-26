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АрмИнфо.Армянский центр международного и сравнительного права, под эгидой зарегистрированного в Вашингтоне Армянского правового центра правосудия и прав человека (ALC - функционирует в системе "Ай Дат") в начале марта официально представил дела восьми армянских военнослужащих Рабочей группе ООН по насильственным или недобровольным исчезновениям.
Как сообщает перс-служба "Ай дат", все дела были представлены в тесной координации с семьями пострадавших.
Отмечается, что в мандат вышеупомянутой рабочей группы, созданной Советом ООН по правам человека, входит тщательное расследование исчезновений людей с целью выявления обстоятельств их исчезновения, а также формирования правовой основы для привлечения виновных к ответственности.
"В каждом из представленных случаев пострадавшие военнослужащие были либо военнослужащими срочной службы, либо военнослужащими-добровольцами. К сожалению, останки, найденные в ходе поисково-спасательных работ, не были идентифицированы как останки пропавших без вести.
К представленным делам прилагаются многочисленные показания товарищей пропавших без вести, которые свидетельствуют о террористическом характере азербайджанских вооруженных сил и военных преступлениях.
Имеются свидетельства о самоотверженном поведении одного из военнослужащих, который, отдав приоритет оказанию медицинской помощи своим раненым товарищам, отказался от нее и в настоящее время считается пропавшим без вести", - говорится в сообщении.
"Армянский правовой центр" и "Армянский центр международного и сравнительного права" продолжают свою работу в направлении привлечения Азербайджана к ответственности за военные преступления.
Напомним, что только в ходе 44-дневной войны в Арцахе осенью 2020 года армянская сторона официально потеряла 3812 человек, 217 граждан считаются пропавшими без вести. По мнению экспертов, число погибших намного больше.
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|Армения соавтор резолюции, инициированной Туркменистаном, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН.
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|Среди погибших в результате теракта в Москве есть гражданин Армении - МИД
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