Вторник, 26 Марта 2024 18:40

АрмИнфо.Армянский центр международного и сравнительного права, под эгидой зарегистрированного в Вашингтоне Армянского правового центра правосудия и прав человека (ALC - функционирует в системе "Ай Дат") в начале марта официально представил дела восьми армянских военнослужащих Рабочей группе ООН по насильственным или недобровольным исчезновениям.

Как сообщает перс-служба "Ай дат", все дела были представлены в тесной координации с семьями пострадавших.

Отмечается, что в мандат вышеупомянутой рабочей группы, созданной Советом ООН по правам человека, входит тщательное расследование исчезновений людей с целью выявления обстоятельств их исчезновения, а также формирования правовой основы для привлечения виновных к ответственности.

"В каждом из представленных случаев пострадавшие военнослужащие были либо военнослужащими срочной службы, либо военнослужащими-добровольцами. К сожалению, останки, найденные в ходе поисково-спасательных работ, не были идентифицированы как останки пропавших без вести.

К представленным делам прилагаются многочисленные показания товарищей пропавших без вести, которые свидетельствуют о террористическом характере азербайджанских вооруженных сил и военных преступлениях.

Имеются свидетельства о самоотверженном поведении одного из военнослужащих, который, отдав приоритет оказанию медицинской помощи своим раненым товарищам, отказался от нее и в настоящее время считается пропавшим без вести", - говорится в сообщении.

"Армянский правовой центр" и "Армянский центр международного и сравнительного права" продолжают свою работу в направлении привлечения Азербайджана к ответственности за военные преступления.

Напомним, что только в ходе 44-дневной войны в Арцахе осенью 2020 года армянская сторона официально потеряла 3812 человек, 217 граждан считаются пропавшими без вести. По мнению экспертов, число погибших намного больше.