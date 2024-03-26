Вторник, 26 Марта 2024 18:37

АрмИнфо. Вслед за МИД Армении упоминания об Арцахе исчезли с сайта президента страны. Об этом сигнализирует член АРФД, депутат от оппозиционной парламентской фракции "Армения" Артур Хачатрян.

"Упоминания об Арцахе начинают исчезать с сайтов органов государственного управления Республики Армения. В прессе уже писали, что в связи с "обновлением" официального сайта МИД (говорят - временно), с него был удален раздел об Арцахе. По той же причине на сайте Минобороны также нет раздела Арцахской освободительной войны:

Теперь и с сайта президента также был удален раздел Арцаха. Оказывается, и тут тоже решили "обновить" контент и не замедлили начать именно с Арцаха.

У меня сложилось четкое убеждение в том, что эту власть заразили "болезнью обновления" азербайджанцы. Посмотрим, когда они вылечатся", - написал Хачатрян, при этом поделившись фотографиями официального запроса, направленного в администрацию президента РА в связи с тем, что с 13 февраля раздел по Арцаху не доступен на президентском сайте> - отмечает Хачатрян.

В ответе Хачатряну и.о. главы аппарата президента Хачатур Погосян отмечает, что сайт президента РА - это площадка, где предоставляется информация о деятельности президента Республики. По его заверению, на сайте на перманентной основе проводятся разного рода изменения и обновления, которые нацелены на то, чтобы предоставлять пользователям актуальную информацию, которая бы соответствовала и функциям, и конституционным обязанностям главы государства. "В рамках этих работ, указанный вами раздел "Арцах" временно недоступен ввиду того, что проводятся работы по обновлению информации", - заверили здесь парламентария.

Отметим, что в МИД Армении уже второй месяц как не могут справиться с задачей по обновлению разделов по Арцаху и по Геноциду армян в Османской империи.