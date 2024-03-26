Вторник, 26 Марта 2024 15:29

АрмИнфо. Красивым завершением Месяца Женщин станет первый приезд в Армению флагманского московского ТЕАТРА НАЦИЙ, который покажет ереванскому зрителю свой спектакль "КАНАРЕЙКА". В роли величайшей оперной дивы Марии Каллас выступает актриса, телеведущая, дочь знаменитого армянского скрипача Заре Саакянца и супруга великого скрипача и дирижера, маэстро Владимира СПИВАКОВА - Сати СПИВАКОВА.

Партнерами-соорганизаторами гастролей выступают компания GeoProMining Gold и Театр Наций. Ими запланирован ряд мероприятий, делающих эти гастроли не только большим культурным событием.

"Проект, который мы реализуем с Театром Наций, имеет не только важное культурное значение. Он сопровождается рядом параллельных программ, в которых заключен социальный и гуманитарный мессидж, а также крайне важная, на мой взгляд идея - именно сегодня, когда Армения нуждается в этом, как никогда, привлечь к ней внимание, усилия и ресурсы известных и успешных армян, проживающих в Диаспоре", - считает Рузанна ГРИГОРЯН, глава департамента внешней политики компании GPM Gold.

3 апреля рамках своего визита в родной Ереван Сати СПИВАКОВА посетит отделение детской онкологии и гематологии Ереванского Гемотологического центра им. профессора Р. Еоляна, постоянным донором которого является компания GPM Gold.

"В фонде Центра нас уже ждут с нетерпением. Нашей гостье хочется поговорить с руководством фонда, поддержать родителей, а главное, устроить детям праздник. Мы поедем туда с многочисленными сюрпризами от Сати Спиваковой", - анонсирует Рузанна ГРИГОРЯН.

7 апреля в Центре современного искусства Гафесчян состоится встреча Сати СПИВАКОВОЙ с деятелями искусств Армении. (Модератор диалога - журналист Александра ЛИВЕРГАНТ, сопровождает встречу выступление знаменитого джаз-мена Гарри КЕОСАЯНА и его бенда). В фокусе Рublic talk "Нескучная классика с Сати Спиваковой" - культура и культурная дипломатия как средство международной коммуникации, объединяющее не только отдельных людей, но и международные отношения.

"Мы неслучайно выбрали музей Гафесчяна - локацию, имеющую свою глубокую идеологию. Ведь Джерард Гафечян был одним из тех меценатов, который оставил Армении огромное наследие, и это достойнейший пример для подражания. Эти гастроли имеют не только культурный и социальный посыл - все это делается еще и для того, чтобы привлечь к Армении внимание как можно большего числа известных деятелей Диаспоры. Для нас важно, чтобы сегодня, когда Армения очень нуждается во внимании и поддержке, значимые инициативы успешных армян Диаспоры находили отклик на Родине. Мы должны гордиться этими людьми и показывать, что двери Армении всегда открыты для них, что мы их ждем и готовы поддержать любые их проекты и инициативы, направленные на благо нашей страны. Они должны чувствовать, что нам это нужно не в каких-то маркетинговых или коммерческих целях, а чтобы сделать большое, хорошее дело и оставить после себя историю", - разъяснила Рузанна ГРИГОРЯН.

5-6 апреля на сцене Ереванского Русского Драматического театра им. Станиславского состоится показ спектакля "Канарейка" московского ТЕАТРА НАЦИЙ с Сати СПИВАКОВОЙ в роли оперной дивы Марии Каллас.