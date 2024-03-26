Вторник, 26 Марта 2024 15:17

АрмИнфо. К сожалению, кризисы, которые классифицируются как теракты, периодически случаются в зоне ответственности ОДКБ - в Кыргызстане, Таджикистане. Об этом заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, касаясь атаки террористов на "Крокус Сити Холл" в Подмосковье.

"В 2012 году была серия терактов в Беларуси. Буквально 24 марта произошло нападение на отдел полиции в Ереване, власти Армении квалифицируют его как теракт. Разумеется, все эти события становятся предметом обсуждения в различных двусторонних и многосторонних форматах, в том числе и на площадке ОДКБ, где функционирует рабочая группа по вопросам с терроризмом и экстремизмом при комитете секретарей советов безопасности ОДКБ. Терроризм воспринимается как общая угроза для членов организации, поэтому координация здесь осуществляется на постоянной основе", - подчеркнул генсек ОДКБ, также согласившись с тем, что с терроризмом в одиночку справиться сложно.

Тасмагамбетов добавил, что в целом, повышение эффективности политики по противодействию терроризму - это застарелая проблема международных отношений.

"Современные государства, к сожалению, так и не могут прийти к общей позиции относительно неприятия таких методов ведения политической и идеологической борьбы. Так, до сих пор не выработано общепризнанное определение терроризма, что затрудняет координацию действий национальных государств в борьбе с этим явлением.

Причины очевидны - ряд международных акторов использует терроризм для реализации своих геополитических интересов. Однако с формированием полицентричного мира, как представляется, появятся дополнительные возможности для выработки международного консенсуса в рамках антитеррористической повестки. Уже не одно десятилетие в рамках разнообразных региональных организаций существуют структуры, которые занимаются именно этими вопросами и координируют усилия государств в борьбе с общим злом. Будем надеяться, что эти усилия приведут к обновлению международной антитеррористической повестки и сделают политику в этом направлении более эффективной", - резюмировал Генсек ОДКБ.