Вторник, 26 Марта 2024 15:16

АрмИнфо.В ходе обысков, проведенных в рамках производства по факту террористического акта в Нор-Норкском отделении полиции были обнаружены оружие и боеприпасы, схемы и документы. Подано ходатайство о возбуждении уголовного преследования в отношении троих лиц, сообщает Следком Армении.

В частности, в ведомстве напомнили, что трое вооруженных граждан 24 марта в районе 17:00 пытались вторгнуться в помещение полиции района Нор Норк в Ереване. По факту нападения было начато уголовное производство по пунктам 7 и 8 части 2 статьи 44-155, части 1 статьи 308 Уголовного кодекса РА и части 2 статьи 335 Уголовного кодекса РА.

Отмечается, что С.О., В.Г. и А.М, придерживаясь оппозиционных взглядов, имея при себе по две боевые гранаты (хранящиеся незаконно), ворвались в отдел полиции Нор Норка. Демонстрируя гранаты, в том числе приведенные в боеготовность, они потребовали освободить подвергнутых ранее приводу единомышленников, а также открыть дверь оружейной комнаты, освободить здание.

Они встретили сопротивление сотрудников полиции, в результате чего граната с выдернутой чекой выпала из рук А.М, взорвалась, повредив входную дверь административного здания ОВД, окна, стены и потолок отделения полиции, а также имущество, находящееся на этой территории. Получив ранения В.Г. и А.М. были доставлены в медцентр, а С.О. около 2 часов угрожал взорвать здание и осуществить революцию, однако в итоге был схвачен и обезоружен силами полиции и СНБ.

С.О. и В.Г. были задержаны на основании обоснованного подозрения в совершении преступлений, предусмотренных пунктами 7 и 8 части 2 статьи 44-155, частью 1 статьи 308 и частью 2 статьи 335 Уголовного кодекса РА, а задержание А. М. было невозможно по состоянию здоровья.

Проведены следственные и иные мероприятия, допрошены свыше десятка лиц. Проведены обыски в квартирах задержанных и их пособников, а также в офисе организации <Национальный демократический полюс>. В результате обнаружены представляющие интерес для следствия документы и предметы, в том числе оружие, боеприпасы, планы, схемы, похожее на наркотик вещество. В самом офисе организации обнаружены две боевые гранаты, представляющие интерес для следствия документы и предметы. Назначены экспертизы