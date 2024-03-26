Вторник, 26 Марта 2024 13:40

АрмИнфо.Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не выполнила свои обязательства по безопасности перед Республикой Армения, особенно в период 2021- 2022 годов. Об этом в интервью греческому изданию заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Он отметил, что практический результат этой политики ОДКБ привел к тому, что участие Еревана в Организации оказалось замороженным. "По состоянию на сентябрь 2023 года у нас нет постоянного представителя в ОДКБ, и мы не участвуем в переговорах ОДКБ на высоком и высшем уровне. Однако мы не блокируем решения уставных органов ОДКБ, но и не участвуем в них", - сказал глава армянского кабмина.

Он добавил, что Армения открыта для установления и развития взаимовыгодных отношений со всеми партнерами и имеет четкую позицию по установлению стабильного и прочного мира в регионе. "С этой целью мы диверсифицируем наши отношения по вопросам безопасности", - отметил Никол Пашинян.

Напомним, что 12 марта на пресс- конференции премьер-министр РА Никол Пашинян отметил, что в настоящее время отношения между Ереваном и ОДКБ находятся в замороженном состоянии. Он добавил, что Ереван не создавал проблем для ОДКБ ни по одному вопросу. Все проблемы появились тогда, когда указанный вопрос был поднят армянской стороной, на который до сих пор нет ответа. Причем, продолжил премьер, вопрос не появился просто так. "Ранее как от Организации, так и от Российской Федерации были получены четкие заверения, не вызывающие сомнений и кривотолков, о том, что суверенная территория Армении является для РФ и ОДКБ "красной линий", - сказал глава армянского правительства. Он напомнил, что в период майских событий 2021 года ни в уставе ОДКБ, ни в других ее документах не было зафиксировано соответствующих шагов.

Но даже тогда Ереван не создавал каких-либо проблем для Организации, однако после событий ноября 2021 года и сентября 2022 года армянская сторона начала несколько сомневаться в эффективности ОДКБ. Когда же был получен сигнал о намерениях ОДКБ направить миротворцев на границы Армении, у армянской стороны сразу возник вопрос о том, что миротворцы являются нейтральной стороной, в то время, как ОДКБ является и армянской Организацией. "Но если границы Армении являются для ОДКБ "красной линией", продемонстрируйте это, как продемонстрируйте и то, где находится суверенная территория Армении. Но никакого ответа получено не было", - отметил премьер-министр РА, добавив, что и сегодня этот вопрос находится на столе переговоров.