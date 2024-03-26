Вторник, 26 Марта 2024 13:39

АрмИнфо. Сотрудничество Армении с ее партнерами в оборонной сфере не направлено против какой-либо страны. Об этом в интервью греческому изданию заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Он отметил, что между двумя государствами существует давняя традиция сотрудничества в оборонной сфере. В декабре прошлого года было подписано соглашение о военно- техническом сотрудничестве между правительствами двух стран, которое предполагает обмен опытом, знаниями и разработку совместных проектов. "Многие армянские курсанты имеют возможность учиться в греческих учебных заведениях: это лишь некоторые пункты сотрудничества в этой сфере, и в настоящее время проводятся регулярные военные учения.

Несмотря на отличное сотрудничество в оборонной сфере, существует большой потенциал для дальнейшего развития. В ближайшем будущем мы надеемся, что сотрудничество в этом направлении будет расширено", - подчеркнул глава армянского правительства.

Пашинян отметил, что сотрудничество Армении с ее партнерами в оборонной сфере не направлено против какой-либо страны. Развитие обороноспособности Армении направлено на защиту независимости, суверенитета, территориальной целостности Армении и охрану ее границ.

Говоря об отношениях Еревана с Анкарой, он заметил, что Турция является региональным игроком, и естественно ожидать, что она будет иметь сбалансированную позицию по различным событиям в регионе. Не меньше внимания уделяется официальной риторике Турции, которая может как способствовать, так и ставить под угрозу процессы. С другой стороны, Армения ожидает, что риторика Турции не будет направлена на усиление региональной напряженности, а будет способствовать развитию диалога и сотрудничества в регионе. "Как известно, Армения и Турция начали процесс нормализации отношений, целью которого является установление дипломатических отношений между странами и полное открытие границ. В рамках этого процесса достигнута договоренность об открытии сухопутной армяно- турецкой границы для граждан третьих стран и лиц, имеющих дипломатические паспорта. Поэтому мы действительно верим, что реализация этого соглашения окажет положительное влияние и на региональную динамику. Должен сказать, что последние развития событий между Грецией и Турцией еще раз доказывает, что можно преодолеть разногласия и сформировать взаимовыгодную повестку сотрудничества между соседями", - сказал Пашинян.

Напомним, что в декабре прошлого года в Афинах Армения и Греция заключили соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Документ подписали министры обороны двух стран Сурен Папикян и Николаос Дендиас.