Вторник, 26 Марта 2024 13:37

АрмИнфо. Вклад в установление прочного мира и стабильности на Южном Кавказе является главным приоритетом для Республики Армения. Об этом в интервью греческому изданию заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, Армения подчеркивает необходимость снятия блокады инфраструктуры региона. Проект <Перекресток мира> включает, среди прочего, значительное увеличение пропускной способности для перевозок грузов, прохождения автомобилей, трубопроводов электропередачи и интернет-кабелей между Черным морем, с одной стороны, и Персидским заливом, а также Оманским заливом, с другой стороны, проходя через территорию Армении. "Проект также предусматривает создание железнодорожного сообщения между вышеупомянутыми конечными пунктами назначения, что возможно в случае нормализации армяно-азербайджанских отношений. Следует помнить, что оптимальный железнодорожный маршрут из Грузии в Армению и далее в Исламскую Республику Иран проходит через Нахичевань (Азербайджан), существовавшую со времен Советского Союза. Это северно-южное направление <Перекрестка мира>. Еще есть восточно-западное направление, которое может соединить Каспийское море со Средиземным морем, а также турецкие черноморские порты через территорию Армении. Для этого из Азербайджана через Армению в Турцию должны пройти автомобильные, железные дороги, трубопроводы, линии электропередачи и кабели. И мы готовы предоставить такие решения", - отметил глава армянского правительства.

Он добавил, что для функционирования всех этих инфраструктур Ереван в проекте <Перекресток мира> предусмотрел общепринятые принципы, которые заключаются в том, что все инфраструктуры находятся под суверенитетом и юрисдикцией стран, через которые они проходят, каждая страна осуществляет пограничный и таможенный контроль на своей территории посредством своих государственных учреждений, а также принимает необходимые меры для ее безопасности. Выделенная инфраструктура, как заметил Пашинян, может использоваться как для международных, так и для внутренних перевозок. Наконец, все страны используют инфраструктуру для перевозки грузов.

Напомним, что премьер-министр РА впервые представил проект на форуме "Шелковый путь", который прошел в Тбилиси 26 октября прошлого года. С тех пор Армения постоянно продвигает эту идею на всех международных площадках и встречах с зарубежными партнерами.