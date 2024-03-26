Arminfo.info



 Вторник, 26 Марта 2024 13:37
Александр Аванесов

Пашинян: установление прочного мира и стабильности на Южном Кавказе является главным приоритетом для Армении

Пашинян: установление прочного мира и стабильности на Южном Кавказе является главным приоритетом для Армении

АрмИнфо. Вклад в установление прочного мира и стабильности на Южном Кавказе является главным приоритетом для Республики Армения.  Об  этом в интервью греческому изданию заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, Армения подчеркивает необходимость снятия блокады инфраструктуры региона. Проект <Перекресток мира> включает, среди прочего,  значительное увеличение пропускной способности для перевозок грузов, прохождения автомобилей, трубопроводов электропередачи и интернет-кабелей между Черным морем, с одной стороны, и Персидским заливом, а также Оманским заливом, с другой стороны, проходя через территорию Армении. "Проект также предусматривает создание железнодорожного сообщения между вышеупомянутыми конечными пунктами назначения, что возможно в случае нормализации армяно-азербайджанских отношений. Следует помнить, что оптимальный железнодорожный маршрут из Грузии в Армению и далее в Исламскую Республику Иран проходит через Нахичевань (Азербайджан), существовавшую со времен Советского Союза. Это северно-южное направление <Перекрестка мира>. Еще есть восточно-западное направление, которое может соединить Каспийское море со Средиземным морем, а также турецкие черноморские порты через территорию Армении. Для этого из Азербайджана через Армению в Турцию должны пройти автомобильные, железные дороги, трубопроводы, линии электропередачи и кабели. И мы готовы предоставить такие решения", - отметил глава армянского правительства.

Он добавил, что для функционирования всех этих инфраструктур Ереван в проекте <Перекресток мира> предусмотрел общепринятые принципы, которые заключаются в том, что все инфраструктуры находятся под суверенитетом и юрисдикцией стран, через которые они проходят, каждая страна осуществляет пограничный и таможенный контроль на своей территории посредством своих государственных учреждений, а также принимает необходимые меры для ее безопасности. Выделенная инфраструктура, как заметил Пашинян,  может использоваться как для международных, так и для внутренних перевозок. Наконец, все страны используют инфраструктуру для перевозки грузов.

Напомним, что премьер-министр РА впервые представил проект на форуме "Шелковый путь", который прошел в Тбилиси 26 октября прошлого года. С тех пор Армения постоянно продвигает эту идею на всех международных площадках и встречах с зарубежными партнерами. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Глава Минюста РА: по вопросу о новой Конституции Армении каких-либо обсуждений не проводилосьГлава Минюста РА: по вопросу о новой Конституции Армении каких-либо обсуждений не проводилось
Премьер: ОДКБ не выполнила свои обязательства по безопасности перед АрмениейПремьер: ОДКБ не выполнила свои обязательства по безопасности перед Арменией
Сотрудничество Армении с ее партнерами в оборонной сфере не направлено против какой- либо страны - премьер-министр РАСотрудничество Армении с ее партнерами в оборонной сфере не направлено против какой- либо страны - премьер-министр РА
Пашинян: установление прочного мира и стабильности на Южном Кавказе является главным приоритетом для АрменииПашинян: установление прочного мира и стабильности на Южном Кавказе является главным приоритетом для Армении
Дуня Миятович: Азербайджану следует положить конец запугиванию и преследованию журналистов и активистов гражданского обществаДуня Миятович: Азербайджану следует положить конец запугиванию и преследованию журналистов и активистов гражданского общества
За инцидентом с бывшим министром обороны РА последовали многочисленные увольнения - министр юстицииЗа инцидентом с бывшим министром обороны РА последовали многочисленные увольнения - министр юстиции
Иранист: Ни у кого в Азербайджане и в мыслях нет передать Армении историческую гору Гаваза Иранист: Ни у кого в Азербайджане и в мыслях нет передать Армении историческую гору Гаваза 
Министр юстиции РА: благодаря реформам, судебная система Армении разгрузилась на 70%Министр юстиции РА: благодаря реформам, судебная система Армении разгрузилась на 70%
Заместители генпрокурора Армении приняли представителей Института международно- правовых исследований Минобороны СШАЗаместители генпрокурора Армении приняли представителей Института международно- правовых исследований Минобороны США
Кремль: Сейчас у России достаточно непростой период в отношениях с дружественной, братской АрмениейКремль: Сейчас у России достаточно непростой период в отношениях с дружественной, братской Арменией
Татоян: Азербайджан создает искусственные основания для военной агрессии против Армении и незаконного лишения свободы армянТатоян: Азербайджан создает искусственные основания для военной агрессии против Армении и незаконного лишения свободы армян
Мирзоян в Аргентине принял участие в презентации книги Мирзоян в Аргентине принял участие в презентации книги "Армянский Буэнос-Айрес"
В связи с проникновением нового циклона 26 марта на территории Армении  вновь ожидаются осадкиВ связи с проникновением нового циклона 26 марта на территории Армении  вновь ожидаются осадки
Тойво Клаар: Угрозы в адрес Армении в азербайджанских СМИ неприемлемыТойво Клаар: Угрозы в адрес Армении в азербайджанских СМИ неприемлемы
Оппозиционный депутат: Угрожать людям войной не является миссией лидера страныОппозиционный депутат: Угрожать людям войной не является миссией лидера страны
В сенате Бельгии состоялся круглый стол по геополитическим процессам на Южном КавказеВ сенате Бельгии состоялся круглый стол по геополитическим процессам на Южном Кавказе
Андраник Теванян: Политическая борьба - единственный залог успеха, возможность не превратить реальную Армению в историческуюАндраник Теванян: Политическая борьба - единственный залог успеха, возможность не превратить реальную Армению в историческую
Ваагн Хачатурян Ваагн Хачатурян "закрыл" книгу соболезнований в посольстве России в Ереване
Омбудсмен Армении провела встречу с делегацией французских парламентариевОмбудсмен Армении провела встречу с делегацией французских парламентариев
Пашинян и Кобахидзе открыли в Ереване новое здание посольства ГрузииПашинян и Кобахидзе открыли в Ереване новое здание посольства Грузии
Бонус в размере 5 000 драмов от IDBank для владельцев пенсионных картБонус в размере 5 000 драмов от IDBank для владельцев пенсионных карт
За раздачу взятки на выборах в парламент житель Арарата может получить реальный срок - ГенпрокуратураЗа раздачу взятки на выборах в парламент житель Арарата может получить реальный срок - Генпрокуратура
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Заявление: Необходимо предпринять незамедлительные шаги для прекращения нарушений Азербайджаном прав армянских военнопленныхЗаявление: Необходимо предпринять незамедлительные шаги для прекращения нарушений Азербайджаном прав армянских военнопленных
За год в Армении летальные исходы, вызванные туберкулезом, сократились на 14%За год в Армении летальные исходы, вызванные туберкулезом, сократились на 14%
Премьеры Армении и Грузии обсудили необходимые шаги по реализации декларации о стратегическом партнерствеПремьеры Армении и Грузии обсудили необходимые шаги по реализации декларации о стратегическом партнерстве
Лукас Розенкранц: Франкофония будет способствовать развитию науки в АрменииЛукас Розенкранц: Франкофония будет способствовать развитию науки в Армении
Татоян: Полиция задерживала членов организации Татоян: Полиция задерживала членов организации "Боевое братство" c грубейшим нарушением их универсальных прав
Американский пианист Вардан Овсепян впервые выступит с сольным концертом на родинеАмериканский пианист Вардан Овсепян впервые выступит с сольным концертом на родине
Армения соавтор резолюции, инициированной Туркменистаном, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН.Армения соавтор резолюции, инициированной Туркменистаном, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН.
IDBank выпускает 1-й транш долларовых облигаций 2024 годаIDBank выпускает 1-й транш долларовых облигаций 2024 года
Среди погибших в результате теракта в Москве есть гражданин Армении - МИДСреди погибших в результате теракта в Москве есть гражданин Армении - МИД
В Следкоме Армении по факту вторжения 3 человек в отдел полиции Нор Норк возбудили уголовное дело по статье терроризмВ Следкоме Армении по факту вторжения 3 человек в отдел полиции Нор Норк возбудили уголовное дело по статье терроризм
Пятеро граждан Азербайджана задержаны в Бишкеке по подозрению в подготовке покушения на руководство КиргизииПятеро граждан Азербайджана задержаны в Бишкеке по подозрению в подготовке покушения на руководство Киргизии
Армения и Греция обсудили перспективы расширения технологического сотрудничестваАрмения и Греция обсудили перспективы расширения технологического сотрудничества
Азербайджан вооружает Украину в войне против РоссииАзербайджан вооружает Украину в войне против России
Надеюсь, что усилия в рамках платформы Армения-Греция-Кипр будут способствовать безопасности армянского и греческого народов - ПашинянНадеюсь, что усилия в рамках платформы Армения-Греция-Кипр будут способствовать безопасности армянского и греческого народов - Пашинян
Премьер-министр Грузии с официальным визитом посетит АрмениюПремьер-министр Грузии с официальным визитом посетит Армению
В Ереване пройдет Всемирная конференция молодых парламентариевВ Ереване пройдет Всемирная конференция молодых парламентариев
Никол Пашинян еще больше изолирует себя от общества, углубляя кризис и демонстрируя свою слабость и страх - аналитикНикол Пашинян еще больше изолирует себя от общества, углубляя кризис и демонстрируя свою слабость и страх - аналитик
Человек с гранатой удерживал полицейский участок в ереванском районе Нор-НоркЧеловек с гранатой удерживал полицейский участок в ереванском районе Нор-Норк
О телефонном разговоре Председателя Халк Маслахаты Туркменистана с Председателем Совета Федераций Федерального Собрания РФО телефонном разговоре Председателя Халк Маслахаты Туркменистана с Председателем Совета Федераций Федерального Собрания РФ
Премьер-министр РА: Родина - это государство: любишь свою Родину, принимай участие в 25-дневных сборахПремьер-министр РА: Родина - это государство: любишь свою Родину, принимай участие в 25-дневных сборах
В посольстве России в Ереване  открыта книга соболезнований по жертвам террористического акта в «Крокус Сити Холл»В посольстве России в Ереване  открыта книга соболезнований по жертвам террористического акта в «Крокус Сити Холл»
Суд Еревана арестовал ведущего подкаста Суд Еревана арестовал ведущего подкаста "Имнемними"
Армения решительно осуждает бесчеловечное преступление против мирных граждан -премьер- министр и президент выразили соболезнования ПутинуАрмения решительно осуждает бесчеловечное преступление против мирных граждан -премьер- министр и президент выразили соболезнования Путину
Спикеры парламентов Армении и Азербайджана договорились рассмотреть возможность межпарламентского диалогаСпикеры парламентов Армении и Азербайджана договорились рассмотреть возможность межпарламентского диалога
В МИД Армении отреагировали на теракт, произошедший в московском «Крокус Сити Холл»В МИД Армении отреагировали на теракт, произошедший в московском «Крокус Сити Холл»
Теракт в подмосковном Красногорске, в Теракт в подмосковном Красногорске, в "Крокус Сити Холл". Много погибших
IDBank - участник конференции общественной организации Мой лес АрменияIDBank - участник конференции общественной организации Мой лес Армения
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Закрепление за Турцией статуса Закрепление за Турцией статуса "гаранта безопасности Армении" равно признанию суверенитета Баку над Арцахом - эксперт
Оскорблять власть нельзя: СК представил подробности задержания ведущих подкаста Оскорблять власть нельзя: СК представил подробности задержания ведущих подкаста "Imnemnimi"
Black Lives Matter как зеркало полицейских реформ в АрменииBlack Lives Matter как зеркало полицейских реформ в Армении
Режим в агонии: Задержан соведущий подкаста Режим в агонии: Задержан соведущий подкаста "Imnemnimi" Вазген Сагателян
В Монтевидео состоялась официальная церемония открытия посольства Республики АрменияВ Монтевидео состоялась официальная церемония открытия посольства Республики Армения
За Тавуш бороться нужно в Ереване: Политолог предрек политические репрессии в АрменииЗа Тавуш бороться нужно в Ереване: Политолог предрек политические репрессии в Армении
Глава МИД Армении рассказал коллеге из Уругвая о помощи арцахцам, насильственно перемещенного из Арцаха в результате этнической чистки АзербайджанаГлава МИД Армении рассказал коллеге из Уругвая о помощи арцахцам, насильственно перемещенного из Арцаха в результате этнической чистки Азербайджана
Группа быстрого реагирования Омбудсмена отправилась в полицейский участок по причине задержания активиста Нарека Самсоняна с применением грубой силыГруппа быстрого реагирования Омбудсмена отправилась в полицейский участок по причине задержания активиста Нарека Самсоняна с применением грубой силы
Легенда шансона Михаил Шуфутинский выступит в АрменииЛегенда шансона Михаил Шуфутинский выступит в Армении
Читать больше



Эксперты
Армянский генерал исключил какие-либо провокации на армяно-турецкой границе, пока там водружен российский флагАрмянский генерал исключил какие-либо провокации на армяно-турецкой границе, пока там водружен российский флаг
Профессор: Профессор: "Перекресток мира" - проект, оторванный от реальности
Глава ЕПК: если ЕС останется тем объединением, которым выступал в последние годы,  то вступление Армении в эту структуру практически невозможноГлава ЕПК: если ЕС останется тем объединением, которым выступал в последние годы,  то вступление Армении в эту структуру практически невозможно
Политолог: все действия властей Армении говорят о том, что страна идет по пути ликвидации своей государственностиПолитолог: все действия властей Армении говорят о том, что страна идет по пути ликвидации своей государственности
"Перекресток мира" - пантюркистский проект, навязанный Еревану Анкарой и Баку - Артур Хачатрян
Читать больше
Комментируемые
Армении нужна перезагрузка сил, совместная работа всех дееспособных людей - аналитикАрмении нужна перезагрузка сил, совместная работа всех дееспособных людей - аналитик
Армения заинтересована в развитии всех национальных общин, проживающих в республике - ПашинянАрмения заинтересована в развитии всех национальных общин, проживающих в республике - Пашинян
МИД РФ: Москва прошла МИД РФ: Москва прошла "проверку на прочность" в отношениях с Ереваном
Экс-министр обороны назвал Пашиняна «самым слабым, самый трусливым и предательским руководителем Армении за всю ее историю»Экс-министр обороны назвал Пашиняна «самым слабым, самый трусливым и предательским руководителем Армении за всю ее историю»
Пашинян: внешние силы также подталкивали основную силу, организовавшую этническую чистку в КарабахеПашинян: внешние силы также подталкивали основную силу, организовавшую этническую чистку в Карабахе
Экс-мэр: Наша политическая сила пойдет по пути институциональных решенийЭкс-мэр: Наша политическая сила пойдет по пути институциональных решений
Союзники, попутчики и иллюзии альянсов: Маркедовнов о внешней политике Армении в новых реалияхСоюзники, попутчики и иллюзии альянсов: Маркедовнов о внешней политике Армении в новых реалиях
В апреле запланированы масштабные мероприятия - ПашинянВ апреле запланированы масштабные мероприятия - Пашинян
Политик: разрыв союза с РФ и ОДКБ и ориентация Еревана на Запад, может стать губительным для АрменииПолитик: разрыв союза с РФ и ОДКБ и ориентация Еревана на Запад, может стать губительным для Армении
Политик: армянскому народу следует выбирать между войной и отставкой премьер-министра РАПолитик: армянскому народу следует выбирать между войной и отставкой премьер-министра РА
Андраник Теванян: Цель повышения столичными властями тарифа на проезд в Ереван - получение сверх  прибылиАндраник Теванян: Цель повышения столичными властями тарифа на проезд в Ереван - получение сверх  прибыли
ЕС предоставит дополнительно 5,5 млн евро для оказания гуманитарной помощи беженцам из АрцахаЕС предоставит дополнительно 5,5 млн евро для оказания гуманитарной помощи беженцам из Арцаха
В итальянском городе Кастелланца открылась выставка фоторабот итальянского фотографа Роберто Травана В итальянском городе Кастелланца открылась выставка фоторабот итальянского фотографа Роберто Травана "Нагорный Карабах: преданный мир"
Армения 26 января передала азербайджанской стороне новые формуляры карт минных полей - МИДАрмения 26 января передала азербайджанской стороне новые формуляры карт минных полей - МИД
Депутат от партии власти: если кто-то и признает Геноцид армян, делает это исключительно из своих политических соображенийДепутат от партии власти: если кто-то и признает Геноцид армян, делает это исключительно из своих политических соображений




Глава МИД Казахстана: Проект Глава МИД Казахстана: Проект "Перекресток мира" имеет важное значение с точки зрения использования потенциала Среднего коридора